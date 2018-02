Dévoilement du nom des dirigeantes et dirigeants financiers finalistes dans la compétition Les As de la finance 2018







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, est fière de dévoiler le nom des neufs finalistes de son concours Les As de la finance pour 2018. Comme par le passé, les participants pouvaient se qualifier dans trois catégories soit : dirigeant financier d'une grande entreprise, dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise et dirigeant financier de la relève. Les finalistes seront évalués par un jury indépendant qui déterminera les lauréats à l'issue d'un processus d'entrevues avec les candidats.

Parmi les candidatures reçues, voici les finalistes 2018 par catégorie :

Catégorie «?Dirigeant financier d'une grande entreprise?»

Nathalie Bernier , FCPA, FCA, première vice-présidente, planification stratégique et d'affaires et chef de la direction financière, Investissements PSP

, FCPA, FCA, première vice-présidente, planification stratégique et d'affaires et chef de la direction financière, Investissements PSP Manon Lacroix , CPA auditrice, CA, vice-présidente finances, chef de la direction financière et secrétaire, Lantic inc./Rogers Sugar inc.

, CPA auditrice, CA, vice-présidente finances, chef de la direction financière et secrétaire, Lantic inc./Rogers Sugar inc. Michael Rea , CPA, CMA, MBA, vice-président, finances, La Société Bristol-Myers Squibb Canada

Catégorie «?Dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise?»

Louis-Georges Gauvin , CPA CA, MBA, chef de la direction financière, Eddyfi Technologies

, CPA CA, MBA, chef de la direction financière, Eddyfi Technologies Lester Fernandes , B. Sc., MBA, ALM, PG Dipl., premier vice-président et chef de la direction des finances, Paiements Pivotal

, B. Sc., MBA, ALM, PG Dipl., premier vice-président et chef de la direction des finances, Paiements Pivotal Elif Lévesque, CPA, CGA, MBA, vice-présidente, Finances et chef de la direction financière, Redevances Aurifères Osisko Ltée

Catégorie «?Dirigeant financier de la relève?»

Neil Cuggy , co-fondateur, chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Marché GoodFood

co-fondateur, chef de la direction financière et chef de l'exploitation, Marché GoodFood J.P. Towner , vice-président et chef de la direction financière, Pomerleau

, vice-président et chef de la direction financière, Pomerleau Érika Tremblay-Gagnon, CPA, CA, M. Sc., directrice principale finance, Groupe Stingray Digital inc.

Mettre en lumière la fonction finance

Organisé sous la présidence d'honneur de M. Michael Denham, président et chef de la direction, BDC, le concours s'adressait à tous les chefs de la direction financière, vice-présidents finances et hauts dirigeants financiers québécois. Le concours Les As de la finance vise à découvrir et à récompenser les réalisations professionnelles et l'engagement dans la communauté de dirigeantes et dirigeants financiers d'exception, à souligner leur rôle crucial et à mettre en lumière leur contribution stratégique à la performance de leur organisation.

«?Je suis toujours impressionné de constater au fil des ans la qualité des candidatures présentées à notre concours. Je suis particulièrement fier de voir à quel point le concours Les As de la finance a su depuis sa création mettre en valeur le rôle clé de nos dirigeantes et dirigeants au sein de la haute direction des entreprises d'ici?», affirme M. Louis Marcotte, président de la Section du Québec de FEI Canada. «?Pour nous, ce concours va plus loin qu'offrir une reconnaissance professionnelle et une fenêtre sur la profession; il rassemble une communauté autour d'une passion commune, la finance?», conclut M. Marcotte.

Prix Hommage 2018

Lors de la soirée de gala du 9 mai prochain, la Section du Québec de FEI Canada remettra son Prix Hommage Les As de la finance à M. Robert Blain, CFO sortant du Cirque du Soleil et maintenant coprésident de Groupe Lune Rouge. M. Blain, FCPA, a participé à la croissance du Cirque du Soleil en tant que chef de la direction financière. Pendant plus de 20 ans, il a cultivé des relations avec de grandes entreprises dont MGM, Disney, Apple Corps (Beatles) ainsi qu'avec les fiduciaires de Michael Jackson et d'Elvis Presley. Ses nombreuses distinctions acquises au fil des ans font de lui une personne d'exception.

Un gala pour célébrer nos dirigeantes et dirigeants financiers

La Section du Québec de FEI Canada a imaginé une éclatante soirée de gala, un appel à la fête. Le clou de la soirée sera bien sûr la présentation des finalistes et le dévoilement du nom des trois gagnants du concours Les As de la finance 2018. Cet événement aura lieu à Montréal le 9 mai au magnifique Parquet du Centre CDP Capital. Réservez votre table pour cette véritable célébration annuelle. Pour obtenir plus de renseignements ou pour réserver vos places, consultez le site Web de FEI Canada, Section du Québec.

Le gala Les As de la finance de la Section du Québec de FEI Canada est rendu possible grâce à la collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Caisse de dépôt et placement du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec et PwC.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 11 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de consultation.

La Section du Québec compte quant à elle près de 200 membres. Les membres de l'association, comprenant des directeurs financiers, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.feicanada.org/quebec.

