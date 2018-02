ZTE et la GSMA co-animent le 5G Summit 2018







-- Vers un monde plus intelligent et connecté

SHENZHEN, Chine, 27 février 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur mondial de premier plan de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a co-animé le 5G Summit 2018 - Créer une nouvelle ère mobile via la 5G, avec la GSMA dans le cadre du Congrès mobile mondial 2018 à Barcelone, en Espagne. Le sommet a réuni plus de 200 dirigeants et représentants d'opérateurs de télécommunications, de fabricants de puces et d'entreprises de technologie de premier plan pour discuter de la manière de bâtir un monde plus intelligent et connecté.

« La 5G approche rapidement à l'échelle mondiale et, actuellement, la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe sont en tête dans le développement de leur propres plans de promotion 5G visant à accélérer la commercialisation 5G », a déclaré Huijun Xu, directeur de la technologie chez ZTE, dans son allocution d'ouverture au sommet. « La 5G sera une technologie d'usage général à l'avenir. En intégrant des technologies telles que le Cloud, « Software-Defined Everything », IA, et Mesh, la 5G stimulera profondément l'évolution des réseaux, les mises à niveau de l'industrie, et le développement social et économique, ouvrant la voie à un monde plus intelligent et connecté. »

Houlin Zhao, secrétaire général de l'ITU, a déclaré que la 5G était essentielle à la réalisation du Plan de développement durable des Nations Unies. En tant que Nations Unies de l'industrie des TIC, l'ITU a pour mission de faire en sorte que tous puissent partager et échanger des informations, n'importe où et n'importe quand. L'ITU accélère l'avènement de l'ère numérique 5G.

Dr. Zhengmao Li, vice-président de China Mobile, a évoqué les initiatives de China Mobile ciblant des déploiements commerciaux 5G à grande échelle d'ici 2020. China Mobile a fait preuve d'excellence en matière de R&D technologique clé, de normalisation internationale, de promotion de la maturité industrielle, et de développement d'un écosystème interprofessionnel. La société va continuer à renforcer le développement 5G de bout en bout pour faire de la 5G une réalité commerciale.

Yogeth Malik, directeur de la technologie chez VEON, a évoqué la vision de VEON en matière de virtualisation. La voie claire de VEON vers le 5G Common Core permettra tous les types d'accès au réseau et de transformation numérique.

Des experts représentant des fabricants de puces de premier plan tels que Qualcomm et Intel ont indiqué que la 5G sera le futur et que la commercialisation 5G approche. Ils considèrent que les solutions 5G commerciales de bout en bout ne peuvent être réalisées qu'à travers une collaboration interdisciplinaire, ce que 5GAA a démontré.

Un expert de Baidu a montré comment la 5G a pu réaliser des voitures sans conducteur où des débits de données élevés, une faible latence et une grande capacité 5G ont joué un rôle vital.

Dr. Jiying Xiang, scientifique principal chez ZTE, a prononcé un discours d'ouverture - La 5G approche. D'après lui, la 5G sera un réseau qui offrira des expériences utilisateur exceptionnelles et l'Internet of Everything avec des débits de données ultra rapides, une latence extrêmement faible, une connectivité massive et une excellente fiabilité. ZTE a complété le premier IoDT basé sur la norme 3GPP en association avec China Mobile et Qualcomm. La société a également lancé des portefeuilles de produits 5G englobant mmWave et des produits NR 5G inférieurs à 6GHz, Flexhaul, et 5G Core, et est tout à fait prête pour les déploiements commerciaux 5G.

