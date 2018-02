Vanstar signe un amendement à l'entente d'option sur le projet Nelligan avec IAMGOLD et pourrait recevoir jusqu'à 4 750 000 $







LA PRAIRIE, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2018) -

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS.

La direction de Ressources Minières Vanstar (« Vanstar ») ((TSX CROISSANCE:VSR) (FRANCFORT:1V8) est heureuse d'annoncer l'exécution d'une Entente Modifiée avec son partenaire IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») sur le projet Nelligan, situé dans la région de Chapais-Chibougamau au Québec. Vanstar a octroyé à IAMGOLD une Première Option exclusive et irrévocable pour l'acquisition d'un intérêt indivis de cinquante et un pourcent (51 %) dans le projet Nelligan en payant à Vanstar une somme supplémentaire de 2 150 000 $ en date de l'Entente Modifiée. Le projet Nelligan inclut également les blocs de claims Émile et Miron qui sont contigus à la propriété Nelligan originale, pour un total de 158 cellules désignées sur carte et 8 216 hectares.

Depuis 2014, IAMGOLD aura donc versé 2 550 000 $ en espèce et réalisé plus de 4 000 000 $ en travaux d'exploration sur Nelligan pour l'acquisition de cet intérêt de 51 %.

Toujours selon les amendements apportés à l'entente originale, IAMGOLD pourra acquérir un intérêt supplémentaire de vingt-quatre pourcent (24 %) en contrepartie de paiements au comptant supplémentaires totalisant 2 750 000 $ et de la livraison d'un rapport d'évaluation de ressources conforme à la norme 43-101 d'ici mars 2022. Le paiement de la somme de 2 750 000 $ sera réparti en trois versements annuels de 400 000 $ et un montant final de 1 550 000 $ avant ou au quatrième anniversaire de l'acquisition d'un intérêt de 51%. Cependant, IAMGOLD pourrait, à son choix, remplir toutes ces conditions avant l'échéance du terme de quatre ans. Lorsque toutes les conditions mentionnées seront réunies, Vanstar annulera alors 50% de la royauté de 2% NSR acquise en 2017 auprès des prospecteurs originaux et conservera une royauté de 1% NSR ainsi qu'un intérêt de 25% sur le projet Nelligan.

Dans l'éventualité ou IAMGOLD ne complèterait pas les conditions concernant leur option d'acquérir un intérêt supplémentaire de 24% d'intérêt, Vanstar pourra exercer un droit de racheter l'intérêt de 51% détenu par IAMGOLD en contrepartie d'une somme égale aux dépenses totales d'explorations encourues par IAMGOLD sur le projet Nelligan.

Si toutes les conditions pour acquérir un intérêt de 75% sont réalisées, IAMGOLD aura l'option d'acquérir un intérêt supplémentaire de cinq pourcent (5%), pour un intérêt total de 80% dans le projet Nelligan en contrepartie de la livraison d'une étude de faisabilité. Vanstar conserverait alors un « net carried interest » de 20% de même qu'une royauté de 1% NSR sur certains claims du projet.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette nouvelle entente avec notre partenaire IAMGOLD. Cela leur donnera toute la latitude et le temps requis pour développer le projet Nelligan et cristalliser son plein potentiel. De notre côté, ce nouvel apport financier va positionner Vanstar pour avoir une meilleure réflexion quant au développement futur de la société. Et nous ne sommes pas insensibles aux nouveautés technologiques pouvant valoriser à terme la capitalisation de la société » de souligner le président de la compagnie, M. Guy Morissette.

Programme d'exploration 2018

IAMGOLD Corporation compte entreprendre un nouveau programme de forage de 12 000 mètres dès qu'elle aura reçu son permis pour l'installation d'un campement temporaire pour les travailleurs de l'entrepreneur de forage. Ce permis devrait être émis très prochainement.

Les travaux de forages seront concentrés sur la zone Renard ainsi que près du forage NE-17-64 situé à environ 700 mètres à l'ouest de cette importante zone aurifère. Deux foreuses devraient être en activité afin d'accélérer au maximum les travaux avant le dégel du printemps et le forage se poursuivra pendant la saison plus sèche.

Carte 3D Nelligan : http://media3.marketwire.com/docs/3D-%20Nelligan.jpg

Zones aurifères : http://media3.marketwire.com/docs/Nelligan_Project.pdf

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue et Personne Qualifiée selon la norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la bourse de croissance du TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de son contenu.

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 08:03 et diffusé par :