Signature d'une entente avec la nation Crie d'Eastmain et la société Niskamoon pour la mise en place du projet d'amélioration des frayères aux esturgeons jaunes de la rivière Eastmain

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2018) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX CROISSANCE:CRE)(OTCQX:CRECF)(FRANCFORT:F12) est heureuse d'annoncer une entente avec la Nation Crie d'Eastmain et la société Niskamoon pour la mise en place du projet d'amélioration des frayères aux esturgeons jaunes de la rivière Eastmain située juste en amont du pont Conglomerate sur la route de la Baie-James, à 113 km de l'embouchure de la rivière Eastmain (le « Projet »).

Le 2 août 2017, Critical Elements a annoncé le dépôt de l'étude d'impact environnemental (« EIE ») préparée par WSP concernant son projet, Rose lithium-tantale auprès du Comité d'étude des impacts environnementaux et sociaux (COMEX) et de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Le 22 décembre 2017, Critical Elements a déposé une version mise à jour de l'EIE. L'une des diverses initiatives proposées dans l'EIE est de compenser les impacts sociaux et environnementaux potentiels du projet Rose lithium-tantale sur l'habitat du poisson en mettant en oeuvre le projet.

Critical Elements est donc très heureuse que le Projet débute, car nous sommes conscients de l'importance d'atténuer les impacts sociaux et environnementaux du projet Rose lithium-tantale pour la communauté. Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de Critical Elements, a déclaré « Critical Elements est très heureuse de supporter et participer à la mise en place de ce beau projet en collaboration avec la Nation Crie d'Eastmain et la société Niskamoon. Cette entente est directement en ligne avec la collaboration à long terme, ainsi que l'engagement social et environnemental que Critical Elements veut établir avec la communauté locale ».

« Niskamoon est très fière d'avoir conclu un partenariat pour ce très important projet d'amélioration de l'habitat, auquel nous collaborons depuis 2010 avec la Nation Crie d'Eastmain et Hydro-Québec. Nous croyons fermement qu'un environnement sain et le bien-être social de la Nation Crie vont de pair, alors nous sommes très heureux que Critical Elements se joigne à nous. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour ramener la population d'esturgeons jaunes dans la rivière Eastmain dans les années à venir », a déclaré Marc Dunn, directeur de l'environnement de la société Niskamoon.

« Au nom des familles situées sur les territoires de chasse de ce très important projet ainsi que pour les gens de la Nation Crie d'Eastmain, nous sommes très heureux que l'amélioration des frayères progresse. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble », a déclaré Kenneth Cheezo, chef de la Nation Crie d'Eastmain et Brian Weapenicappo, maître de trappe du terrain de trappe RE-02.

La Société annonce également qu'elle a octroyé des options d'achat d'actions à des administrateurs et dirigeants en vue d'acquérir un total de 2 100 000 actions ordinaires. Chaque option permettra à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société au prix de 1,25 $ valide pour une période de cinq ans.

De plus, Relations Publiques Paradox recevra 300 000 options d'achat d'actions permettant l'acquisition d'autant d'actions ordinaires de la Société à un prix de 1,25 $ par action valide pour une période de 2 ans. Ces options seront acquises sur une période de 12 mois au rythme de 25 % des options par trimestre. Les options sont attribuées conformément à la politique 4.4 de la Bourse ainsi qu'aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions en vigueur de la Société.

La Société a récemment publié une analyse financière du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par Critical Éléments (Étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale, WSP, 20 octobre 2017) qui est basée sur des prédictions de prix de 750 $US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5% Li 2 O), de 1 500 $US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6% Li 2 O), et de 130 $ US/kg pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0.75 $US/$CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 48,2 % et la VAN à 1 257 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. Voir le communiqué de presse daté du 6 septembre 2017. L'analyse financière repose sur des ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée des paramètres techniques et économiques, pour soutenir la planification minière et évaluer la viabilité économique du dépôt.

Le plan de minage propose d'extraire 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stérile par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour et 350 jours d'exploitation par année. Le plan d'exploitation à ciel ouvert résulte en une vie minière de 17 ans.

La mine excavera un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li 2 O et 133 ppm de Ta 2 O 5 . L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

