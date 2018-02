Orange est la nouvelle forme : L'enseigne internationale de mise en forme fait jouer ses muscles au Canada







- Orangetheory Fitness prévoit avoir plus de 100 studios sous son aile au Canada d'ici la fin 2018 -

TORONTO, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Des fréquences cardiaques accrues, des respirations ardentes, ainsi que des perles de sueur envahissent le pays, alors que de plus en plus de Canadiens sortent de leur zone de confort et entrent dans la zone Orange (la zone idéale d'exercice dans laquelle on performe de 84 à 91 pour cent de sa fréquence cardiaque maximale). L'enseigne d'exercice Orangetheory Fitness® annonce aujourd'hui qu'elle prévoit compter plus de 100 studios au Canada d'ici la fin de l'année.

Ayant connu une croissance explosive au cours des dernières années, l'enseigne de mise en forme ne donne aucun signe d'essoufflement. Effectivement, en janvier 2018 seulement, Orangetheory Fitness a ouvert cinq nouveaux studios au pays.

Orangetheory Fitness propose un entraînement de style HIIT (activité physique par intervalles à haute intensité) de 60 minutes, composé de blocs d'exercices cardiovasculaires et musculaires novateurs fondés sur la fréquence cardiaque. Guidés par un entraîneur personnel chevronné, appelé coach, les participants utilisent divers équipements dont des tapis roulants, des rameurs, des systèmes TRX d'entraînement par suspension et des haltères au cours de ces séances.

C'est la technologie qui différencie Orangetheory Fitness des autres modèles d'entraînement. En effet, les participants portent un moniteur de fréquence cardiaque à chaque entraînement. Le port d'un dispositif technologique tel qu'un moniteur de fréquence cardiaque a un triple objectif : il mesure l'effort, permet de maintenir un rythme sécuritaire et de suivre la performance (et l'amélioration) au fil du temps. Fondés sur le concept de consommation maximale d'oxygène post-exercice, qui signifie que l'on continue à brûler des calories même au repos, les entraînements Orangetheory sont conçus pour que les participants atteignent une zone d'entraînement cible située entre 84 pour cent et 91 pour cent de leur fréquence cardiaque maximale, ce qui stimule le métabolisme et accroît l'énergie durant 24 à 48 heures.

C'est au printemps 2010 qu'Orangetheory Fitness a ouvert son premier studio à Fort Lauderdale, en Floride. L'enseigne est rapidement devenue l'une des principales franchises de mise en forme à l'échelle mondiale. C'est à l'automne 2012 qu'Orangetheory Fitness a inauguré son premier studio au Canada, et en quelques mois, elle en a ouvert trois autres. En 2014, le nombre de studios Orangetheory au Canada est grimpé à douze. Puis, en 2015, ce nombre est passé à dix-huit. Par la suite, une croissance spectaculaire s'est produite en 2016 et en 2017, alors que le nombre de studios est passé à 42, puis à 60, respectivement.

« Proposant un entraînement optimal, Orangetheory Fitness connaît un succès considérable lié au fait que la franchise est entrée sur le marché juste au bon moment, commente Hifa Maleki, vice-présidente, Développement et exploitation des franchises, OTF Canada Inc. Les Canadiens sont plus occupés que jamais et recherchent un programme de mise en forme qui s'adapte aisément à leur style de vie. Orangetheory conçoit des séances de 60 minutes d'exercices optimaux permettant de continuer à brûler des calories durant plusieurs heures après l'entraînement. »

Au cours des six dernières années, l'enseigne Orangetheory a connu une croissance exponentielle, autant au Canada que dans le reste du monde. D'ici la fin 2018, Orangetheory Fitness prévoit englober 1 000 studios répartis dans 18 pays différents.

Alors que le sondage annuel de l'American College of Sports Medicine cite les principales tendances de mise en forme de 2018 qui comprennent le HIIT, l'entraînement en groupe, la technologie prêt-à-porter, la musculation et les cours dirigés par des professionnels de conditionnement physique chevronnés, l'année qui s'amorce devrait être bouillonnante de succès pour Orangetheory Fitness.

Vers l'avenir

Cet été, Orangetheory lancera plusieurs applications qui se concentreront sur la mise en forme à l'extérieur du studio. Du nouvel équipement à la fine pointe fera également son apparition dans tous les studios dès ce printemps. Cette année, on assistera également à l'ouverture d'un plus grand nombre de studios au Québec et en Ontario que dans tout le reste du Canada.

Partenariats

Certains ont comparé la croissance d'Orangetheory à un véritable lancement de fusée spatiale, et les entreprises qui partagent la même vision s'inspirent de la réussite fulgurante de notre enseigne. Tandis que la collaboration constitue toujours la formule gagnante au sein du marketing mix, Orangetheory a intensifié son jeu avec son récent partenariat avec New Balance au Canada. Dans certains studios canadiens sélectionnés, Orangetheory Fitness a d'ailleurs effectué le lancement de nouveaux sneakers et vêtements d'entraînement 2018 de New Balance dans le cadre d'un programme exclusif de mobilisation des personnes influentes. D'autre part, en 2016, Orangetheory Fitness a conclu un premier partenariat avec les Yankees de New York, aux États-Unis.

L'emplacement est roi

Un autre facteur ayant contribué à la réussite d'Orangetheory est que chaque studio ne requiert pas beaucoup d'espace commercial, ce qui permet à tout franchisé d'exploiter son centre à peu de frais, comparativement aux coûts élevés des grands gymnases. Ainsi, un espace faisant entre 260 et 300 mètres carrés (2 800 et 3 200 pi ca) ayant pignon sur rue représente définitivement le studio idéal.

Orangetheory Fitness travaille également avec des courtiers immobiliers afin de repérer les meilleurs emplacements longtemps avant que les franchisés soient conviés. Ce processus sauve ainsi aux franchisés intéressés énormément de travail préparatoire.

Une autre des forces du modèle d'Orangetheory est la rapidité avec laquelle tout nouveau studio est intégré à la communauté. Un peu à l'image des cafés disséminés à tous les quelques coins de rue, d'ici l'été 2018, trois studios ouvriront leurs portes sur l'iconique rue Yonge de Toronto, aux angles du carré Dundas, de l'avenue Lawrence et de la route York Mills.

À cet égard, Hifa Maleki renchérit : « En fait, c'est à nos membres que nous devons notre phénoménal succès des dernières années. En moyenne, nos membres se rendent à leur studio de deux à trois fois par semaine et agissent à titre d'ambassadeurs informels. Leur enthousiasme contagieux quant à notre programme d'entraînement est mieux que toute forme de publicité. Effectivement, 95 pour cent de nos franchisés ont d'abord été des membres Orangetheory. »

À propos d'Orangetheory® Fitness

Orangetheory® Fitness est un entraînement personnel en groupe unique en son genre qui a été développé scientifiquement. Il est divisé en blocs d'exercices cardiovasculaires et musculaires. Fondés sur le concept de consommation maximale d'oxygène post-exercice, qui signifie que l'on continue à brûler des calories même au repos, les entraînements Orangetheory sont conçus pour que les participants atteignent une zone d'entraînement cible située entre 84 pour cent et 91 pour cent de leur fréquence cardiaque +, ce qui stimule le métabolisme et accroît l'énergie. Dirigé par un entraîneur hautement chevronné, chaque entraînement Orangetheory Fitness comprend des exercices d'endurance, de musculation et de puissance effectués sur des machines variées dont des tapis roulants, des rameurs, des systèmes TRX d'entraînement par suspension et des haltères. Il en résulte une énergie accrue, un tonus musculaire apparent et l'effet Orange, grâce auquel les participants continuent de brûler des calories jusqu'à 36 heures après l'entraînement, même au repos, dont une moyenne de 500 + calories au total brûlées par entraînement de 60 minutes. Orangetheory Fitness a récemment dévoilé sa campagne de marketing Démarrez votre transformation. L'entreprise fait partie des plus importantes franchises au monde.

Rendez-vous sur www.orangetheoryfitness.ca/franchisees pour connaître les possibilités d'affaires quant au développement régional et aux franchises.

