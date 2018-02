Plan d'action en économie numérique : Toute l'industrie québécoise du jeu vidéo salue l'initiative Startup Québec







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Alliance numérique, la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, ainsi que l'Espace Ludique accueillent très favorablement la nouvelle mesure Startup Québec issue du Plan d'action en économie numérique dévoilée aujourd'hui par la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

« Au-delà de la valeur financière de cette mesure, nous félicitons la qualité des partenaires qui s'y sont associés. Cette mise en commun d'expertises en innovation et en créativité sera vraiment unique pour nos entrepreneurs » a affirmé Jason Della Rocca, président du conseil d'administration de l'Espace ludique.

« Nous sommes ravis que le gouvernement du Québec encourage la création de startups québécoises et les jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, au cours des dernières années, les studios de jeux vidéo indépendants ont poussé sur les terreaux fertiles de l'innovation, de la créativité et des technologies numériques», a souligné Louis-Félix Cauchon, président-fondateur de La Guilde.

« L'annonce de ce matin témoigne de la volonté du gouvernement d'appuyer l'économie québécoise tout en valorisant le talent d'ici. Nous désirons féliciter le gouvernement pour son leadership et sa vision. Cette mesure aura un impact significatif pour les entreprises innovantes dont font partie les studios de jeux vidéo. Aujourd'hui, les entrepreneurs auront un appui pour ouvrir de nouveaux studios et contribuer à notre position de chef de file mondial du jeu vidéo», estime Catherine Émond, directrice générale de l'Alliance numérique.

À propos de l'Espace Ludique

L'Espace Ludique est le lieu de cotravail dédié à l'industrie du jeu indépendant de Montréal. Nous valorisons le partage, l'inspiration et le soutien des uns avec les autres, dans le but de permettre à un maximum d'individus d'avancer et de prospérer tout en vivant de leur art ; le jeu vidéo. Il s'agit aussi d'un noyau central de rassemblements pour la communauté élargie du jeu vidéo. Nous alimentons une communauté collaborative en suscitant des rencontres et en créant des liens entre développeurs.

À propos de la Guilde

La Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec est une coopérative à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le succès des studios québécois afin d'assurer la prospérité et la pérennité de l'industrie par la culture d'un terreau fertile à l'innovation et aux réalisations des créateurs (trices) et entrepreneur(e)s d'ici. Il s'agit de la plus grosse coopérative de jeux vidéo indépendants au monde. La Guilde vise la démocratisation de l'industrie et le rayonnement de produits développés à 100% au Québec.

À propos de l'Alliance numérique

L'Alliance numérique regroupe et représente les entreprises du jeu vidéo de toutes tailles présentes au Québec. Avec plus de 100 membres actifs, elle a pour mission de faire rayonner et communiquer les réalisations et la contribution de ce secteur auprès des médias, des décideurs gouvernementaux et du grand public.

