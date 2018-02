L'aéroport Montréal-Trudeau vous souhaite une bonne semaine de relâche!







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Avec un trafic passager en hausse et un hiver particulièrement rigoureux, les voyageurs seront sans contredit nombreux à visiter l'aéroport Montréal-Trudeau afin s'envoler vers des cieux plus ensoleillés lors de la prochaine semaine de relâche.

Aéroports de Montréal en profite donc pour rappeler quelques conseils qui vous aideront à démarrer vos vacances du bon pied, en favorisant un passage à l'aéroport des plus agréables:

Avant de partir

Durant la saison hivernale, les stationnements à proximité de l'aérogare, dont le stationnement étagé, sont fort sollicités et populaires. Pour sécuriser votre place et avoir l'esprit tranquille, faites une réservation en ligne!

L'offre de transport vers l'aéroport est variée. Autobus 747, autopartage, location de voitures, service de navettes privées, taxis et UBER, voilà quelques alternatives à considérer, qui vous mèneront à bon port.

Le réseau routier aux abords de l'aéroport est perturbé par divers chantiers. Planifiez vos déplacements en conséquence, prenez le temps de vérifier l'état des routes et la circulation sur le réseau avant de vous diriger vers l'aéroport.

Pour accélérer votre passage au contrôle de sécurité, soyez bien prêts :

Assurez-vous de préparer vos bagages à main (bagage de cabine) en respectant la réglementation en vigueur. Les liquides, les aérosols ou les gels dans doivent être transportés dans des contenants de 100 ml et moins. Votre bouteille de crème solaire? Mieux vaut la placer dans votre bagage enregistré (bagage en soute)!



Ne laissez pas monnaie, clés et petits objets métalliques dans vos poches de pantalon. Pensez à les ranger dans votre bagage à main avant de vous présenter au point de fouille.



Réservez votre passage prioritaire au point de contrôle de sécurité aux départs des vols internationaux et domestiques, grâce au service gratuit SecurXpress.

Avant de quitter la maison, vérifiez l'horaire de votre vol sur le site d'ADM ou en communiquant avec votre compagnie aérienne. Les cocktails météo ou accumulations de précipitations peuvent mener à des retards ou des annulations de vols. Soyez à l'affut!

A l'aéroport

Arrivez d'avance à l'aéroport (3 heures pour les vols internationaux et transfrontaliers / 2 h pour les vols domestiques) et passez les contrôles de sûreté dès que vous aurez complété votre enregistrement. De nombreux commerces, restaurants et espaces de détente vous aideront à profiter pleinement de ce moment avant votre départ.

Au retour

Téléchargez l'application mobile FrontièreCan, Déclaration électronique afin de gagner du temps aux contrôles frontaliers. Cette application réduit de 50 % le délai de traitement aux bornes et permet d'inclure jusqu'à cinq personnes ayant la même adresse sur une seule déclaration.

Pour les accompagnateurs

Assurez-vous que le passager que vous venez chercher est bel et bien arrivé avant de vous diriger vers le débarcadère au niveau des arrivées. Vous devez l'attendre? Utilisez le stationnement d'attente gratuit CellParc où vous pourrez rester pour une durée maximale de 2 h.

Afin de faciliter le repérage des passagers, le débarcadère est divisé en 5 zones d'embarquement : A, B, C, D et E. Soyez attentif et donnez un point de rendez-vous précis.

À propos d'Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du parc aéronautique et industriel de Mirabel. La société emploie 625 personnes.

Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre site Web à l'adresse Internet www.admtl.com

