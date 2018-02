/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Nos ambassadeurs @ SXSW 2018 - Dévoilement des participants/







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Une délégation, comprenant 25 artistes et plus de 65 organisations québécoises des industries technologique et créative, se rendra à l'événement international South by Southwest 2018, lequel se déroulera du 9 au 18 mars prochain à Austin, au Texas.

Export Québec et la SODEC, en collaboration avec Mazars Canada, vous convient à la conférence de presse officielle de Québec @ SXSW 2018. Les participants aux volets Interactif et Musique y seront dévoilés publiquement et seront disponibles pour des entrevues.

L'importante délégation québécoise, composée d'artistes et d'organisations actives notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée, des technologies financières et des technologies médicales, fera briller le savoir-faire québécois. Elle atteindra, cette année, un nombre jamais égalé.

Date : Le mardi 27 février 2018



Heure : 9 h 30



Endroit : Maison des Régions

500, rue Saint-Jacques (coin Avenue McGill)

Montréal (Québec) H2Y 1S1

Les représentants des médias, qui souhaitent assister à la conférence de presse, prévoir des entrevues ou être informés des activités de Québec @ SXSW, sont priés de transmettre leurs coordonnées à jean-pierre.dauteuil@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 07:00 et diffusé par :