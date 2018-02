Semaine québécoise de la canne blanche : une édition 2018 sous le signe de la mobilisation et de la sensibilisation







MONTRÉAL, le 27 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Au sortir d'une édition 2018 haute en couleur pour la Semaine québécoise de la canne blanche, le comité travaillant à la promotion de cet évènement tire un bilan assez positif de l'ensemble des activités ayant eu lieu pour sensibiliser les élus et la population aux défis rencontrés par les personnes en situation de handicap visuel.

Des activités partout au Québec

Le comité tient à souligner l'implication et le travail des associations régionales membres du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) dans l'organisation de ces évènements. Plusieurs activités se sont déroulées aux quatre coins du Québec : conférences, soupers dans le noir, traverses d'intersection et cuisine avec un bandeau sur les yeux, pour ne donner que quelques exemples. Les associations membres du RAAQ ont rivalisé d'imagination pour expliquer une part de leur quotidien aux élus et à leurs concitoyens.

« Chaque jour, nous devons surmonter d'importantes difficultés pour vaquer à nos occupations quotidiennes : aller travailler, nous rendre au parc, cuisiner ou visiter un ami. Nous espérons que les activités ayant eu lieu à l'occasion de la Semaine québécoise de la canne blanche auront permis de sensibiliser davantage les décideurs afin qu'ils passent à l'action en matière d'accessibilité universelle », fait valoir Francine David, présidente du RAAQ.

De retour en 2019

Devant le succès de cette édition de la Semaine québécoise de la canne blanche, le RAAQ prévoit déjà un retour de ces activités en février 2019. Rappelons qu'un des objectifs de l'édition 2018 était d'amener les élus à réaliser des activités leur permettant d'être plus sensibles à la réalité des personnes en situation de handicap visuel. Plusieurs élus ont bel et bien répondu à l'invitation des associations régionales. Cependant, il faut souligner qu'une majorité d'entre eux manquaient à l'appel pour cette édition. Les associations espèrent que tous les élus, municipaux, provinciaux et fédéraux s'engageront à améliorer les conditions de vie des 300 000 personnes aveugles et malvoyantes du Québec et répondront présents lors de l'édition de 2019.

À propos de la Semaine de la canne blanche

Lorsqu'elle a été inventée, la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. Depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la « Semaine de la canne blanche ». De nos jours, cette semaine est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une perte de vision.

