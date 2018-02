/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant les services de santé offerts à l'Hôpital du Pontiac/







SHAWVILLE, QC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et député de Pontiac, monsieur André Fortin, procédera à une annonce importante concernant les services de santé offerts à l'Hôpital du Pontiac dans la région de l'Outaouais.

DATE : Le mardi 27 février 2018



HEURE : 11 h



LIEU : Salle Dale Thomson

Hôpital et CHSLD du Pontiac

295, rue Allan Black

Shawville (Québec) J0X 2Y0

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

