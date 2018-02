/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FCEI est disponible pour donner le verdict des PME sur le budget federal/







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW/ - Le président de la FCEI, Dan Kelly, et Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale, seront disponibles le mardi 27 février à Ottawa pour commenter le budget fédéral et son impact sur les petites et moyennes entreprises (PME).

« Les chefs de PME attendent de savoir ce que le gouvernement a décidé sur la suite à donner à ses propositions sur les placements passifs, explique Mme Hébert. Les modifications fiscales touchant les PME sont au coeur des préoccupations de nos membres et nous espérons que le gouvernement a changé d'avis. »

Au nom des 110?000 PME qu'elle représente à l'échelle du pays, la FCEI a formulé plusieurs recommandations dans le cadre du budget de cette année, notamment :

Renoncer aux règles proposées sur les placements passifs, ainsi qu'à toute autre modification fiscale, en attendant qu'une analyse d'impact économique exhaustive ait été réalisée.

Reporter à 2019 la mise en oeuvre des règles sur la répartition du revenu et exempter entièrement le revenu et les dividendes versés au conjoint.

Stimuler l'innovation chez les PME en instaurant une déduction pour les sommes dépensées sur du nouvel équipement ou de nouvelles technologies, qui ressemblerait à la déduction de 1 M$ qui est accordée aux PME aux États-Unis.

Instaurer, comme promis, un crédit pour l'embauche de jeunes travailleurs.

Adopter un plan de retour à l'équilibre budgétaire et réduire la dette fédérale.

Consultez la liste complète des recommandations prébudgétaires de la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions. Plus d'information à www.fcei.ca

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 07:00 et diffusé par :