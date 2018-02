/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la salle de spectacle de Forestville/







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, monsieur Pierre Arcand, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle seront faites des annonces en matière de culture et d'éducation.

Date : 27 février 2018



Heure : 11 h 15



Lieu : Bibliothèque de la Polyvalente des Rivières

16A, 5e Avenue

Forestville, Québec G0T 1E0

