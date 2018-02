Héroux-Devtek annonce la conclusion d'une entente visant l'acquisition de Beaver Aerospace & Defense, un fabricant américain de systèmes d'actionnement et de vis à billes







Apporte une expertise et une gamme de produits complémentaires au portefeuille actuel

Facilite la pénétration du marché américain des systèmes d'actionnement et des vis à billes pour l'industrie aérospatiale

Synergies attendues de l'intégration des ventes et des opérations

LONGUEUIL, Quebec, 27 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Héroux-Devtek inc. (TSX:HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un important fabricant international de produits aérospatiaux, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente avec Phillips Service Industries Inc., par laquelle elle se porte acquéreuse des actions de Beaver Aerospace & Defense Inc. et de sa filiale en propriété exclusive, PowerTHRU Inc. (« Beaver »), pour un prix d'achat d'environ 23,5 M$ US, dont un solde de 2,5 M$ US à payer au cours des deux années suivant l'achat. La clôture de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains 90 jours, sous réserve des ajustements de clôture habituels et de certaines approbations réglementaires. La Société financera l'achat au moyen de sa facilité de crédit renouvelable existante. Compte tenu des solides liquidités générées par Héroux-Devtek depuis le début de l'exercice, l'acquisition n'aura aucun effet sur les ratios de levier financier (au 31 mars 2018) présentés lors de l'annonce de l'acquisition de CESA, le 2 octobre 2017. Le chiffre d'affaires annuel de Beaver est d'environ 30 M$ US, dont les deux tiers proviennent du secteur de la défense.



« Cette acquisition, qui s'inscrit en complémentarité avec les activités de Héroux-Devtek et de CESA, nous permettra d'étendre notre gamme de produits aérospatiaux aux vis à billes et aux systèmes d'actionnement et de consolider notre présence en Amérique du Nord. De plus, nous comptons mettre à profit les relations que Beaver entretient avec d'importants fournisseurs et fabricants d'équipement d'origine du segment des systèmes d'actionnement et des vis à billes pour faciliter notre entrée sur ce marché, particulièrement aux États-Unis. L'acquisition nous permettra aussi de profiter d'occasions de ventes croisées et de gains de productivité. Beaver a une équipe de direction et des travailleurs dévoués, et nous avons bien hâte de les accueillir parmi nous », a commenté Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Fondé en 1952, Beaver est un fabricant verticalement intégré qui possède un portefeuille grandissant de produits de conception maison. Il conçoit et fabrique des vis à billes sur mesure faites de divers matériaux, selon les besoins du client et les conditions d'utilisation prévues, en plus de concevoir, de fabriquer, d'assembler et de mettre à l'essai des actionneurs électromécaniques. Beaver exploite trois installations d'une superficie combinée de 82 200 pieds carrés à Livonia, au Michigan et emploie environ 100 personnes.



Le 2 octobre 2017, Héroux-Devtek annonçait la conclusion d'une entente portant sur l'acquisition de Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A. (« CESA »), une filiale d'Airbus SE (PA : AIR) qui a son siège social à Madrid, en Espagne. La clôture devrait avoir lieu vers la fin de l'exercice 2018 de la Société, sous réserve de certaines approbations, notamment l'autorisation du Conseil des ministres du gouvernement espagnol et l'acquisition préalable par Airbus de la participation de son partenaire minoritaire dans CESA.

Banque Nationale Marché financiers a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Héroux-Devtek.

Profil

Hérioux-Devtek inc. (TSX:HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de systèmes et de composants de trains d'atterrissage et d'actionnement destinés au marché de l'aérospatiale. Troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, la Société fournit de nouveaux systèmes et composants de trains d'atterrissage aux secteurs commercial et de la défense du marché de l'aérospatiale, de même que des produits et services sur le marché secondaire. La Société fabrique également des systèmes hydrauliques, des systèmes de filtration des fluides et des boîtiers pour systèmes électroniques. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 65 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'État de Washington et à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni.

