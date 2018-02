/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ réagira au budget fédéral 2018/







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Monsieur Alexandre Cusson, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, sera disponible pour accorder des entrevues aux représentants des médias au sujet du budget fédéral 2018, qui sera présenté le 27 février par le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau.

Rappelons que l'UMQ a ciblé trois enjeux prioritaires en vue du budget fédéral 2018 :

Assurer la pérennité des transports collectifs;

Améliorer les ports maritimes et les aéroports régionaux;

Accélérer la concrétisation des ententes Canada-Québec sur les infrastructures.

Les demandes d'entrevues téléphoniques avec le président de l'UMQ peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias, au (438) 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca.

Quoi : Possibilité d'entrevues téléphoniques - Réaction de l'UMQ au budget fédéral 2018



Date : Mardi 27 février 2018



Heure : Après la levée du huis clos, vers 16 h

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 27 février 2018 à 06:00 et diffusé par :