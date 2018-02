Dentsu PR publiera la plus récente édition de son guide primé « Communicating: A Guide to PR in Japan », disponible à compter du 1er mars







TOKYO, 22 février 2018 /CNW/ - Dentsu Public Relations Inc., la branche de relations publiques de Dentsu Group (Dentsu Inc. : TOKYO : 4324; ISIN : JP3551520004) annonce le 22 février qu'à compter du 1er mars 2018, la huitième édition de sa publication primée « Communicating: A Guide to PR in Japan » sera lancée de manière générale en livre de poche et numérique par Wiley Publishing Japan, une filiale de John Wiley & Sons (NYSE : JWA), établie aux États-Unis.

Étant la troisième plus grande économie de la planète, le Japon offre une perspective intéressante pour de nombreuses sociétés cherchant à accroître leurs activités commerciales à l'étranger. Toutefois, le paysage linguistique et culturel unique du pays signifie souvent que, en contraste avec les carrefours commerciaux du coin, comme Hong Kong et Singapour, les normes mondiales en matière de communications d'entreprise ne s'appliquent pas nécessairement. Débordant d'information visant à combler ce fossé, « Communicating » est un incontournable qui doit être lu par les praticiens des relations publiques, les gestionnaires d'entreprises et les chercheurs en études des médias qui s'intéressent à l'Asie.

Compilé et rédigé par une équipe internationale de professionnels des communications, « Communicating » offre, depuis sa première parution en 1988, une exploration approfondie en langue anglaise du complexe écosystème japonais des communications. En 2015, la septième édition s'est mérité le Golden World Award for Excellence remis par l'International Public Relations Association.

La huitième édition a été actualisée et considérablement augmentée pour couvrir les récents développements, plus particulièrement l'évolution constante du domaine des médias sociaux et numériques. Elle contient aussi des études de cas éclairantes tirées d'expériences locales de marques internationales comme Burberry, IBM, Jetstar Group et McDonald's. Le livre est divisé en trois sections principales :

Partie 1 : Les médias du Japon

Un survol détaillé du paysage médiatique du Japon, notamment l'influence et la puissance continues que détiennent les grands médias nationaux en passant par la négociation au sein du mystérieux cercle des journalistes japonais ou encore par les principales caractéristiques relatives à l'utilisation des médias sociaux locaux, et plus encore.

Partie 2 : La communication avec vos parties prenantes

Des approches spécifiques pour identifier et communiquer avec l'auditoire cible, notamment la recherche, les communications internes, les stratégies de B2B et de B2C, les relations avec les investisseurs, les affaires publiques, la citoyenneté d'entreprise, les communications en temps de crise, et la publicité.

Glossaire et annexe

Un recueil de termes japonais essentiels, de données relatives au Japon, et de coordonnées pratiques.

À compter du 1er mars, « Communicating: A Guide to PR in Japan » sera offert en livre de poche par la plupart des librairies d'importance du Japon, ainsi que par les succursales Books Kinokuniya du monde entier. À compter du 25 avril, une version électronique sera disponible par l'entremise d'iBooks et d'autres détaillants d'importance en ligne.

Image de la couverture : http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802150999/?images

À propos de l'auteur :

Dentsu Public Relations Inc. (http://dentsu-pr.com/)

Depuis sa fondation en 1961, Dentsu PR a servi de partenaire stratégique à une gamme diversifiée de sociétés, d'organismes gouvernementaux et d'autres organisations. Plus de 270 employés offrent à notre clientèle des solutions complètes de gestion de la réputation, améliorant leur capacité à communiquer avec la société en général par des approches qui comprennent l'analyse des données, la conception de contenu avisé, et l'optimisation de la distribution de l'information. Dentsu PR a été salué par le Holmes Report en 2009 comme en 2015 à titre de cabinet de consultants japonais de l'année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/644366/20180220_2060010_1_FRC.jpg

SOURCE Dentsu Public Relations Inc.

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 20:15 et diffusé par :