Airbus, Delta, OneWeb, Sprint et Airtel annoncent la formation de Seamless Air Alliance qui permet aux compagnies aériennes d'offrir aux passagers une expérience de connectivité en cabine sans faille

February 26, 2018

Seamless Air Alliance invite les parties intéressées à se joindre à elle en tant que membres afin d'être en première ligne de l'amélioration de l'expérience des passagers à l'échelle mondiale

Airbus, Delta, OneWeb, Sprint et Bharti Airtel (« Airtel ») annoncent la formation de Seamless Air Alliance, qui va introduire une nouvelle ère d'innovation pour les compagnies aériennes sur toutes les lignes. En permettant aux opérateurs mobiles membres d'étendre leurs services au sein des cabines des aéronefs, Seamless Air Alliance leur accordera l'opportunité de fournir en continu à leurs clients (par le biais de la technologie satellite) en vol le même niveau de connectivité à haut débit et à faible latence qu'au sol. Cette initiative réduira aussi de manière considérable les coûts pour toutes les parties impliquées, tout en créant une expérience utilisateur agréable et positive.

L'alliance (qui vise à attirer des opérateurs supplémentaires du secteur au-delà des cinq membres initiaux) éliminera les coûts et les difficultés immenses couramment associés à l'acquisition, l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure d'accès aux données, en généralisant l'intégration système et la certification, en fournissant des spécifications ouvertes pour permettre l'interopérabilité, en augmentant l'accessibilité pour les passagers et en permettant une facturation simple et intégrée.

« Et si la meilleure connexion Internet dont on pouvait jouir était celle disponible dans les airs ? Avec cet objectif à l'esprit, nous allons offrir ensemble une expérience à la fois abordable et sans faille aux passagers, et ce où qu'ils se trouvent », a déclaré Greg Wyler, fondateur et président exécutif de OneWeb. « Avec le lancement de nos premiers satellites de production prévu dans le courant de l'année, nous sommes sur le point de combler le fossé numérique mondial qui sépare le sol et les airs. »

« La connectivité facile à utiliser et à haut débit s'inscrit dans la prochaine révolution du secteur aéronautique », a affirmé Marc Fontaine, directeur de la transformation numérique chez Airbus. « Nous sommes heureux de créer cette expérience sans faille pour nos compagnies aériennes clientes et leurs passagers. Comme nous l'avons montré avec notre plateforme de données d'aviation Skywise, Airbus est engagée dans l'innovation qui crée de la valeur dans l'ensemble du secteur de l'aviation. »

« Nous savons que les clients de Delta s'attendent à ce que leur connexion Internet fonctionne, et ce où qu'ils se trouvent dans l'itinéraire de leur voyage », a déclaré Gil West, vice-président exécutif sénior et directeur des opérations. « Delta est constamment à la recherche de manières innovantes d'améliorer l'expérience client. Nous sommes ravis de collaborer avec d'autres compagnies visionnaires, et que notre partenaire existant Gogo rejoigne l'alliance alors que Delta développe un système qui bénéficie non seulement aux clients de Delta, mais aussi à l'intégralité du secteur des compagnies aériennes. »

« Avec le déploiement de notre réseau 5G l'année prochaine, nous investissons fortement dans le but de nous assurer que nos clients bénéficient de la meilleure expérience Internet mobile possible », a déclaré Dow Draper, directeur commercial chez Sprint. « En tant que membre initial de Seamless Alliance, nous sommes impatients de permettre à nos clients de profiter de la connectivité haut débit de Sprint dans les airs, sans tracas. »

Gopal Vittal, directeur général et PDG (Inde et Asie du Sud) de Bharti Airtel, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'être l'un des membres initiaux de cette plateforme technologique innovante qui offre une connectivité sans faille aux clients au sens propre du terme. Plus de 370 millions de clients mobiles au sein du réseau mondial d'Airtel seront en mesure de profiter d'un accès ininterrompu à des services de données haut débit pendant qu'ils seront dans les airs. Nous avons hâte de collaborer avec tous les membres partenaires afin de nous assurer que cette plateforme soit mise en service le plus rapidement possible. » Airtel est le troisième plus grand opérateur mobile au monde, avec une présence dans 16 pays d'Asie et d'Afrique.

Michael Small, PDG de Gogo, a ajouté : « En tant que leader du marché de la connectivité en vol, Gogo est ravie de rejoindre Seamless Alliance. Nous nous réjouissons de travailler avec l'alliance afin de développer les futures générations de connectivité en vol, qui fourniront aux passagers dans le monde entier une connectivité simple, rapide et fiable. »

Pour en savoir plus sur Seamless Air Alliance et comment devenir membre, inscrivez-vous à l'adresse http://www.seamlessalliance.com.

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 129 000 personnes. Airbus propose la gamme d'avions de ligne la plus complète qui soit d'entre 100 et plus de 600 places. Airbus est également un leader européen dans le domaine des avions de ravitaillement en vol, de combat, de transport et de mission, ainsi que l'une des plus grandes entreprises de l'industrie spatiale mondiale. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes du marché mondial. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site Internet http://www.airbus.com

À propos d'Airtel

Bharti Airtel est une société de télécommunications mondiale de premier plan présente dans 16 pays d'Asie et d'Afrique. Basée à New Delhi, en Inde, la société se classe parmi les 3 plus grands fournisseurs de services mobiles au monde en termes de nombre d'abonnés. En Inde, la gamme de produits de la société inclut des services sans fil 2G, 3G et 4G, des services de commerce mobile, des services de ligne fixe, la connectivité haut débit résidentielle, la distribution directe de services de télévision et des services aux entreprises comprenant des services longue distance nationaux et internationaux auprès des opérateurs. Sur ses autres marchés, elle propose des services 2G, 3G, 4G et de commerce mobile. À la fin du mois de décembre 2017, Bharti Airtel comptait plus de 394 millions de clients pour l'ensemble de ses opérations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet http://www.airtel.com

À propos de Delta

Delta Air Lines transporte plus de 180 millions de passagers par an. En 2017, Delta a été élue parmi les 50 « entreprises les plus admirées au monde » du magazine FORTUNE, en plus d'avoir remporté le titre de « compagnie aérienne la plus admirée » pour la sixième fois en sept ans. Fast Company a également nommé Delta parmi ses entreprises les plus innovantes en 2018. Grâce à un réseau mondial sans équivalent, Delta et les transporteurs Delta Connection desservent 314 destinations dans 54 pays sur six continents. Basée à Atlanta, Delta emploie plus de 80 000 personnes à travers le monde et exploite une flotte de plus de 800 appareils. Aux côtés de ses partenaires de l'alliance mondiale, Delta propose à ses clients plus de 15 000 vols quotidiens. Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le Delta News Hub, ainsi que sur http://www.delta.com , Twitter @DeltaNewsHub, Google.com/+Delta et Facebook.com/Delta.

À propos de OneWeb

OneWeb se donne pour mission de fournir à tous les habitants du globe un accès Internet abordable, de connecter toutes les écoles de la planète et de combler le fossé numérique d'ici à 2027. OneWeb construit un réseau de communication fondé sur une constellation de satellites en orbite terrestre basse qui connecteront des milliards de personnes à travers le monde. Avec une nouvelle capacité de 7 térabits par seconde lors de la première phase de son système, elle étendra en toute transparence les réseaux des opérateurs mobiles et des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) afin de couvrir de nouvelles zones et de proposer un accès aux services voix et données aux consommateurs, entreprises, écoles, établissements de santé et autres utilisateurs finaux. http://www.oneweb.net

À propos de Sprint :

Sprint (NYSE : S) est une société de services de communication qui crée davantage de manières plus efficaces de connecter ses clients aux choses qui comptent le plus pour eux. Au 31 décembre 2017, Sprint comptait 54,6 millions de connexions et la société est réputée pour son développement, sa création et son déploiement de technologies innovantes, notamment le premier service 4G sans fil d'un opérateur national aux États-Unis d'Amérique, ses marques sans forfait de premier plan Virgin Mobile USA, Boost Mobile et Assurance Wireless, ses capacités push-to-talk instantanées nationales et internationales et sa structure Internet permanente mondiale de catégorie 1. Pour en savoir plus sur Sprint, rendez-vous sur http://www.sprint.com ou http://www.facebook.com/sprint et http://www.twitter.com/sprint.http://www.twitter.com/sprint

