Le ministre Proulx invite les commissions scolaires à déposer leur candidature dans le cadre du projet Lab-École

QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les commissions scolaires à déposer leur candidature et à démontrer comment leurs projets d'infrastructures déjà soumis dans le cadre du PQI 2018-2028 pourraient être réalisés en collaboration avec le Lab-École.

Les commissions scolaires, qui ont soumis une demande dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 pour les mesures d'ajout d'espace en formation générale et en formation professionnelle et service régional de scolarisation, ont jusqu'au 2 mars 2018 pour participer. Les dossiers seront ensuite analysés par le Ministère, qui s'associera aux membres du Lab-École pour l'accompagner dans les différentes étapes. Les projets retenus dans le cadre du Lab-École seront dévoilées avant la période estivale.

Citation :

« Je suis convaincu que de nombreux projets soumis nous surprendront par leur audace et leur originalité. Je sais que le Lab-École suscite un enthousiasme contagieux dans le réseau de l'éducation et je souhaite sincèrement que le Lab-École en arrive à une variété de projets innovants pour améliorer l'expérience des élèves. C'est en offrant un environnement optimal d'apprentissage et d'enseignement, centré sur les besoins des élèves et des enseignants, que nous améliorerons la réussite éducative de tous. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Cette annonce s'inscrit à même la Politique de la réussite éducative, dévoilée en juin dernier, qui propose une vision commune et innovante visant à créer des milieux inclusifs et propices au développement, à l'apprentissage et à la réussite.

Le Lab -École vise à faire de l'école publique un lieu empreint de fierté. Véritable projet de développement durable, son objectif est de mobiliser l'expertise d'horizons variés dans le but de créer des milieux de vie sains et inspirants, pour le mieux-être des élèves, du personnel enseignant et de la communauté.

Les travaux du Lab-École s'articuleront autour des valeurs suivantes : innovation, accessibilité, adaptabilité, collaboration, développement durable et inclusion.

Ils seront exécutés en trois chantiers dirigés par chacun des trois fondateurs. Le chantier de l'environnement physique sera piloté par M. Pierre Thibault , celui des saines habitudes de vie par M. Pierre Lavoie et celui de l'alimentation par M. Ricardo Larrivée.

