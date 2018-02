Le traitement de l'insuffisance cardiaque, de Berlin Cures, s'avère prometteur dans une étude de phase 1







BC007 élimine les auto-anticorps liés à la maladie chez 80 % des patients

C'est le premier médicament qui s'attaque aux causes de la myocardiopathie dilatée

ZOUG, Suisse et BERLIN, 26 février 2018 /PRNewswire/ -- Le premier médicament conçu pour éliminer les auto-anticorps qui sont une cause importante de l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour traiter les symptômes de l'insuffisance cardiaque, s'avère efficace et est bien toléré, selon une étude clinique de phase 1 et d'après un exposé oral que le développeur du médicament, Berlin Cures, fera le 11 mars à la session scientifique annuelle 2018 de l'American College of Cardiology, à Orlando (Floride).

Le composé à base d'aptamères ADN, connu sous le nom de BC007, se lie aux auto-anticorps pathogènes dirigés contre l'adrénorécepteur bêta-1 - un récepteur qui régule le rythme cardiaque et la force de contraction - et les élimine. Les cellules cardiaques sont endommagées par des auto-anticorps qui se lient de façon chronique à ce récepteur, dans un processus qui provoque la mort des cellules cardiaques et la défaillance des organes chez 80 % des patients atteints de myocardiopathie dilatée.

Dans les cas de myocardiopathie dilatée, la principale cavité de pompage du coeur, le ventricule gauche, s'élargit et s'affaiblit, ce qui réduit la capacité du coeur à pomper suffisamment de sang. Cinq millions de personnes environ sont atteintes de myocardiopathie dilatée aux États-Unis et en Europe. Rien qu'aux États-Unis, la myocardiopathie dilatée provoque environ 10 000 décès et 46 000 hospitalisations chaque année ; c'est le motif le plus fréquent de transplantation cardiaque et d'implantation de coûteux dispositifs d'assistance cardiaque.

Les spécialistes en recherche clinique ont évalué 68 sujets dans l'étude de phase 1 et déterminé qu'une dose unique de perfusion intraveineuse de BC007 peut éliminer de façon complète et durable les auto-anticorps ciblant l'adrénorécepteur bêta-1. BC007 est extrêmement bien toléré et n'a provoqué aucun effet secondaire cliniquement pertinent.

Dans le cadre d'une étude antérieure portant sur 163 patients qui prenaient des médicaments contre l'insuffisance cardiaque en attentant une transplantation, les auto-anticorps ciblant l'adrénorécepteur bêta-1 ont été éliminés par une procédure complexe de lavage du sang, appelée immunoadsorption, ce qui a entraîné une amélioration notable de la fonction cardiaque et une augmentation prononcée de la probabilité de survie. Cinq ans après la première immunoadsorption, les patients avaient une probabilité de survie de 43 % plus élevée que les patients n'en ayant pas bénéficié. Les résultats ont été présentés pour la première fois dans le numéro d'août 2012 de l'European Journal of Heart Failure.

Outre qu'il élimine les auto-anticorps ciblant l'adrénorécepteur bêta-1, BC007 a neutralisé d'autres auto-anticorps appartenant à la même grande famille de récepteurs de surface des cellules, appelés récepteurs couplés aux protéines G.

En fait, étant donné que BC007 a démontré une affinité et une spécificité élevées pour tous les auto-anticorps de récepteurs couplés aux protéines G, Berlin Cures met au point d'autres aptamères reposant sur le mécanisme d'action de BC007 pour éliminer d'autres auto-anticorps du RCPG liés à l'hypertension pulmonaire, au glaucome, à la prééclampsie et à d'autres maladies.

Le Dr Johannes Müller, fondateur et PDG de Berlin Cures, a déclaré : « Avec BC007, nous avons prouvé l'efficacité du traitement de l'insuffisance cardiaque provoquée par les auto-anticorps fonctionnels pathogènes, présents chez la grande majorité des patients atteints de myocardiopathie dilatée. »

« En démontrant qu'une unique et brève injection de BC007 entraîne l'élimination durable de ces auto-anticorps, nous avons ouvert la voie au remplacement des procédures coûteuses et pénibles de lavage du sang et des dispositifs d'assistance cardiaque, par BC007. »

Berlin Cures prévoit de commencer les essais cliniques de phase 2 de BC007 au cours du deuxième trimestre de 2018.

À propos de Berlin Cures

Berlin Cures Holding AG, une société privée fondée fin 2014 et basée à Zoug (Suisse), conçoit une nouvelle génération de traitements reposant sur un quart de siècle de recherches sur les maladies auto-immunes menées par Charité Berlin et le Max-Delbrueck-Center de Berlin. L'accent est mis sur l'élaboration de traitements des maladies à pathologie auto-immune, dans lesquelles des auto-anticorps fonctionnels dirigés contre les récepteurs couplés aux protéines G de différents types, sont présents. Berlin Cures dispose également d'un bureau à Berlin (Allemagne).

La famille des récepteurs de la protéine G, qui compte plus de 1 000 sous-types différents, constitue la plus grande superfamille de protéines, qui a la capacité physiologique de détecter les molécules à l'extérieur de la cellule. Berlin Cures détient la PI pour une plateforme d'aptamères qui se lient à ces auto-anticorps fonctionnels et les neutralisent, jouant un rôle important dans la physiopathologie de plusieurs maladies auto-immunes.

Des études récentes portant sur l'insuffisance cardiaque, l'hypertension pulmonaire, le syndrome de fatigue chronique, la prééclampsie et un nombre important d'autres maladies, ont montré que ces auto-anticorps fonctionnels jouent un rôle très sous-estimé dans le développement et la survie de la maladie. Neutraliser ces auto-anticorps peut mener à des progrès substantiels du traitement.

Pour de plus amples informations, http://www.berlincures.ch.

