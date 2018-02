Guiyang adopte des approches constructives de la modernisation de vieilles collectivités







GUIYANG, Chine, le 26 février 2018 /CNW/ -- Bai Changyun, un habitant de Xibei, une collectivité du district de Huaxi dans la capitale de la province du Guizhou, située au sud-ouest de la Chine, a reçu une grosse « enveloppe rouge » de 16 500 yuans avant le Nouvel An chinois. Ce montant représente le dividende de ses participations dans la collectivité.

« Je suis actionnaire depuis dix ans et le dividende est passé de 500 à 3 300 yuans par action. Quel investissement ! », se réjouit Bai.

Il y a dix ans, le gouvernement local a repris les terres du village de Bai pour faire place à des projets de grande envergure comme l'agrandissement de l'Université du Guizhou et la réhabilitation des bidonvilles. Répondant aux préoccupations des villageois, le gouvernement local a décidé de transformer leurs actifs collectifs en actions partagées par 1 355 villageois, le nombre d'actions ne devant jamais changer pour garantir les intérêts des villageois.

En 2017, une formule rehaussée de la pratique, généralisée dans tout Guiyang, a permis de transformer les actifs collectifs en actions, l'argent liquide en capital d'investissement et les résidents en actionnaires. Les résidents intéressés par la reconstruction des bidonvilles pourraient opter pour une participation dans de nouvelles entités commerciales et toucher d'éventuels dividendes.

En clair, ces résidents peuvent tirer un revenu légitime de leurs actions. Qui plus est, pour les résidents réinstallés, le gouvernement, après évaluation de leurs biens (maisons et terres), les encourage à investir une partie ou la totalité du produit. Ceux qui préfèrent une compensation monétaire peuvent investir dans des entreprises commerciales. Les résidents réinstallés pourraient devenir actionnaires en échange de leurs biens, de leur argent ou leurs droits de propriété intellectuelle. Naturellement, ils peuvent se faire reverser leurs actions selon des règles spécifiques.

Le processus est géré par une organisation de coopération économique des résidents locaux, dont ces derniers ont eu l'initiative et qui se chargera de recueillir des ressources, des actifs et des capitaux pour promouvoir, par différentes approches, au sein des différents groupes sociaux, des entreprises et de la population, la participation au capital social.

La réforme devrait générer des bénéfices considérables car Guiyang entend reconstruire, entre 2018 et 2020, 22,31 millions de mètres carrés de bidonvilles, des secteurs touchant 155 400 ménages.

SOURCE The Publicity Department of the CPC Guiyang Committee

