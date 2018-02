À l'occasion du MWC 2018, Goodix annonce son entrée sur le marché en plein essor de l'IdO à bande étroite grâce à l'acquisition de CommSolid, une entreprise allemande







BARCELONE, Espagne, 26 février 2018 /PRNewswire/ -- Sur le salon Mobile World Congress 2018, Goodix Technology (actions de catégorie A : 603160), l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de technologies d'interfaces biométriques et humaines, annonce son acquisition de CommSolid, leader technologique sur le marché de la propriété intellectuelle (PI) cellulaire. Grâce aux solutions de bande de base à ultra-faible consommation d'énergie de CommSolid, qui viennent compléter le centre de conception et développement de puces RF de Goodix en Californie, Goodix sera en mesure d'accélérer le développement des SoC (systèmes sur puce) différenciateurs qui ciblent de nombreuses nouvelles applications dans les foyers intelligents, le transport, les systèmes logistiques et les segments industriels.

En tirant parti de l'expérience de l'équipe de CommSolid en termes de solutions sans fil peu énergivores, Goodix vise à fournir à ses clients et développeurs d'envergure internationale des plateformes parfaitement intégrées et dotées de nombreuses fonctionnalités qui offrent des solutions sécurisées consommant extrêmement peu d'énergie pour le marché de l'IdO cellulaire. Ceci permet aux clients de créer des applications IdO plus sûres, plus intelligentes, plus pratiques et plus diversifiées, destinées aux utilisateurs du monde entier. L'année 2018 devrait marquer le début de la commercialisation de l'IdO à bande étroite (NB-IoT). Selon le cabinet IHS Markit, les noeuds du NB-IoT pourraient se chiffrer à 450 millions à l'échelle planétaire à l'horizon 2021, tandis que les analystes d'études de marché de Technavio prévoient que le marché mondial des puces NB-IoT va connaître un taux de croissance annuel composé impressionnant de 61 % sur la période 2017-2021.

« Nous allons continuer à mettre l'accent sur la recherche et le développement, en élargissant notre portefeuille de produits et en apportant des solutions novatrices et diversifiées à nos clients dans le monde entier. L'acquisition de CommSolid va nous permettre d'améliorer notre offre pour le marché de l'IdO et d'apporter de nouvelles capacités à nos clients », a déclaré David Zhang, PDG de Goodix.

« Goodix est très bien placée pour remporter des parts importantes sur le marché émergent de l'IdO, ce qui nous offre une opportunité stimulante. En conjuguant nos forces avec celles de Goodix, nous serons à même de créer des solutions de capteurs connectés vraiment optimisées dont le marché est friand. Les deux entreprises partagent également une vision commune : celle d'apporter de la valeur ajoutée à leurs clients par l'innovation permanente », a déclaré Matthias Weiss, directeur général de CommSolid.

Par ailleurs, grâce à ses années de travail incessant, Goodix va bientôt voir la commercialisation de sa solution optique pionnière de lecture des empreintes digitales sous l'écran qui est destinée aux dispositifs mobiles - les solutions biométriques novatrices pour l'écran. Cette commercialisation sera effectuée à grande échelle par des marques mondiales de smartphones de premier plan. À l'occasion du MWC2018, Goodix présente en outre sa deuxième génération de technologie optique de lecture des empreintes digitales sous l'écran qui offre de meilleurs résultats aux clients, et l'entreprise est entièrement persuadée qu'elle va lancer sa fabrication en série dans le courant de l'année. Pendant le congrès, journalistes et invités ont l'occasion de participer à cette expérience en immersion sur des téléphones de démonstration.

L'année 2017 a été exceptionnelle pour Goodix qui, s'étant entièrement consacrée à l'innovation et l'approche centrée sur le client, a pu voir ses solutions innovantes de lecture des empreintes digitales être largement adoptées par les smartphones et les tablettes / ordinateurs portables emblématiques des clients du monde entier sur le MWC 2018. C'est notamment le cas des tous nouveaux produits de Huawei : l'ordinateur portable MateBook X Pro et la tablette MediaPad M5. Grâce à son portefeuille étoffé de produits et ses nombreuses applications, l'entreprise a connu une croissance qui fait désormais d'elle le numéro un mondial des fournisseurs de solutions de lecture des empreintes digitales pour les téléphones Android.

