La FPJQ demande des excuses de la Fédération des médecins spécialistes du Québec







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) estime que les déclarations de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francoeur, sont une attaque à toute la profession journalistique.

La semaine dernière, dans un message envoyé aux membres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, madame Francoeur accusait les médias d'avoir recours à la désinformation et aux fausses nouvelles dans leur traitement de l'entente conclue avec le gouvernement provincial. « Les fake news deviennent la vérité de ceux qui nous accusent de nous être fait greffer un portefeuille à la place du coeur », pouvait-on lire dans ce message.

La FPJQ estime que la Fédération des médecins spécialistes aurait intérêt à repenser sa stratégie de communication si celle-ci est basée sur le lynchage des journalistes; une stratégie d'autant plus mal venue qu'elle survient au moment où, partout dans le monde, on prend conscience de la gravité du phénomène des fausses nouvelles et de son impact sur la démocratie. Pas plus tard que la semaine dernière, le Service canadien du renseignement de sécurité rappelait que les fausses nouvelles sont une menace à la sécurité du pays.

Associer la pratique journalistique à ce phénomène est de la diffamation.

La FPJQ considère que si les médecins spécialistes avaient le droit de ne pas répondre aux questions des journalistes sur cette entente, ces questions n'en étaient pas moins légitimes et d'intérêt public. La Fédération estime que les commentaires de la présidente de la FMSQ sont une tentative de museler la presse.

Pour toutes ces raisons, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec exige une rétractation et des excuses publiques et immédiates de la part de Madame Francoeur.

