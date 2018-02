Nouveau Monde annonce l'octroi de bons de souscription en contrepartie de services consultatifs







SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2018) -

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS

NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQX:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) annonce qu'elle a procédé à l'octroi d'un total de 1 150 000 bons de souscription (les « bons de souscription ») en contrepartie des services consultatifs généraux rendus par Eight Capital, Jett Capital Advisors, LLC, Echelon Wealth Partners Inc. et Haywood Securities Inc. agissant à titre de conseillers (collectivement les « Conseillers ») dans le cadre du placement privé clôturé les 19 septembre et 20 octobre 2017 (collectivement, le « Placement privé »). L'émission des bons de souscription s'ajoute aux commissions qui ont été versées aux Conseillers pour leurs services à titre de placeurs pour compte dans le cadre du Placement tel que divulgué par un communiqué de presse de la Société le 20 octobre 2017.

Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire du capital de la Société (l'« Action sous-jacente au Bon de souscription »), au prix de 0,39 $ l'action ordinaire, pour une période de 24 mois suivant leur date respective d'émission.

Tous les titres émis seront soumis à une période de restriction de quatre mois et un jour à compter de leur date d'émission en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada, expirant le 27 juin 2018.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claims Tony de sa propriété de graphite Matawinie. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de préfaisabilité, le 25 octobre 2017. L'étude de préfaisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 52 000 tonnes par année de concentré de graphite en paillettes de haute pureté s'étendant sur une période de 27 ans. Les réserves minérales probables pour la Zone Ouest du Block Tony totalisent 33,0 Mt à une teneur de 4,39 % carbone graphitique (« Cg »). Les catégories de réserves sont conformes aux normes de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole pour les ressources minérales, conformément au Règlement 43-101 - Information concernant les projets miniers (« 043-101 »). Le projet de graphite Matawinie est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints à environ 150 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'oeuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération, dont une source abondante d'hydro-électricité abordable et renouvelable. L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 30 ans d'expérience récente dans le graphite et développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale.

À l'exception des informations historiques, ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives », au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les attentes actuelles de la Société. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats réels, des performances et des réalisations de la Société d'être sensiblement différents des résultats, de la performance et/ou des réalisations exprimées ou suggérées par lesdits énoncés prospectifs. La Société décline expressément toute intention de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs et les informations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, autrement qu'exiger par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements et scénarios futurs et comportent donc des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats obtenus pourraient différer de ceux projetés à l'heure actuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 17:33 et diffusé par :