iA Groupe financier annonce l'acquisition de PPI Management Inc. ainsi que des émissions d'actions ordinaires et privilégiées







QUEBEC, 26 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance » ou « iA Groupe financier » (TSX:IAG) et PPI Management Inc. (PPI), une des principales firmes de marketing de produits d'assurance canadiennes, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente en vertu de laquelle iA Groupe financier se porte acquéreur de PPI. La transaction entre en vigueur immédiatement.



PPI est une des plus importantes organisations de marketing et de distribution de produits d'assurance qui apportent leur soutien aux conseillers indépendants au Canada. Créée en 1978, PPI offre une expertise actuarielle, fiscale et spécialisée sur tous les aspects de l'assurance vie, particulièrement dans la conception et la personnalisation des propositions. PPI exerce ses activités dans quinze bureaux au Canada, apporte son soutien aux établissements d'affaires de conseillers par l'entremise de toutes les sociétés d'assurance d'importance partout au Canada et compte sur un réseau de distribution national de plus de 3 000 conseillers.

« L'acquisition de PPI permet à iA Groupe financier de devenir le chef de file en matière de distribution d'assurance par les courtiers au Canada, a commenté Denis Ricard, chef de l'exploitation chez iA Groupe financier. Considérant le réseau de Patrimoine Hollis acquis l'an dernier, iA Groupe financier occupe maintenant une position de chef de file dans la distribution indépendante de services financiers au Canada, assurant les meilleurs services qui soient en assurance et en gestion de patrimoine sous la même enseigne. De plus, la division-conseil de PPI, qui privilégie avant tout les clients fortunés, apporte une belle valeur aux conseillers en gestion de patrimoine de iA Groupe financier. »

« Au nom de iA Groupe financier, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux conseillers et aux employés de PPI, a ajouté M. Ricard. Nous continuerons de travailler ensemble pour concevoir des produits et des concepts d'assurance novateurs et personnalisés, et demeurerons entièrement engagés à maintenir l'indépendance de PPI à titre d'organisation marketing qui représente les produits de tous les grands assureurs canadiens et en fait la promotion. L'acquisition de PPI est une autre preuve de la ferme conviction que nous avons dans la valeur de la distribution par l'entremise de conseillers. »

Placement d'actions ordinaires

La Société annonce avoir conclu aujourd'hui une entente aux termes de laquelle un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Valeurs Mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc. (les « preneurs fermes à l'égard des actions ordinaires ») achètera, au moyen d'une convention de prise ferme, 2,500,000 actions ordinaires de iA Groupe financier au prix de 54.10 $ l'action ordinaire, ce qui représente un produit brut global de 135 millions de dollars (le « placement visant les actions ordinaires »). iA Groupe financier a également octroyé aux preneurs fermes à l'égard des actions ordinaires une option de surallocation pouvant être exercée en totalité ou en partie pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture du placement d'actions ordinaires qui vise l'achat d'un nombre additionnel d'au plus 250 000 actions ordinaires au prix de 54.10 $ l'action pour un produit brut global additionnel pouvant atteindre 149 millions de dollars.

Placement d'actions privilégiées de série I

La Société annonce avoir également conclu aujourd'hui une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé conjointement par Valeurs Mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc. (les « preneurs fermes à l'égard des actions privilégiées ») aux termes de laquelle les preneurs fermes à l'égard des actions privilégiées ont consenti à acheter, au moyen d'une convention de prise ferme, 6 000 000 d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série I (les « actions privilégiées de série I ») de iA Groupe financier au prix de 25,00 $ par action privilégiée de série I, ce qui représente un produit brut global de 150 millions de dollars (le « placement visant les actions privilégiées de série I » et, collectivement avec le placement visant les actions ordinaires, les « placements »). iA Groupe financier a également accordé aux preneurs fermes à l'égard des actions privilégiées une option pouvant être exercée en totalité ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures avant la clôture visant l'achat d'un nombre additionnel d'au plus 2 000 000 d'actions privilégiées de série I au prix de 25,00 $ l'action pour un produit brut global additionnel maximal de 50 millions de dollars.

Les porteurs des actions privilégiées de série I auront le droit de recevoir un dividende fixe trimestriel non cumulatif de 1.20 $ par action privilégiée de série I, pour un rendement annuel de 4.80%, lorsque le conseil d'administration de iA Groupe financier en déclare, pour la période initiale allant jusqu'au 31 mars 2023, exclusivement. Le 31 mars 2023 et le 31 mars tous les cinq ans par la suite, le taux de dividende sera rajusté afin de correspondre à la somme du rendement des obligations du gouvernement du Canada sur cinq ans alors en vigueur plus 2.75%. Les porteurs des actions privilégiées de série I auront le droit, à leur gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif de catégorie A, série J (les « actions privilégiées de série J »), sous réserve de certaines conditions et du droit de la Société de racheter les actions privilégiées de série I, comme il est énoncé ci-dessous, le 31 mars 2023 et le 31 mars tous les cinq ans par la suite. Les porteurs des actions privilégiées de série J auront le droit de recevoir un dividende à taux variable non cumulatif trimestriel, lorsque le conseil d'administration de iA Groupe financier en déclare, correspondant à la somme du taux des bons du Trésor 90 jours du gouvernement du Canada plus 2.75%. Les porteurs des actions privilégiées de série J auront le droit, à leur gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées de série I, sous réserve de certaines conditions et du droit de la Société de racheter les actions privilégiées de série J, comme il est énoncé ci-dessous, le 31 mars 2028 et le 31 mars tous les cinq ans par la suite.

Les actions privilégiées de série I ne seront pas rachetables par iA Groupe financier avant le 31 mars 2023. Sous réserve de certaines conditions (notamment l'approbation des autorités de réglementation), le 31 mars 2023 et le 31 mars tous les cinq ans par la suite, iA Groupe financier pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série I à un prix de rachat en espèces de 25,00 $ par action majoré d'un montant correspondant à la somme de tous les dividendes déclarés et impayés. La Société pourra racheter la totalité ou une partie des actions privilégiées de série J à un prix de rachat en espèces de 25,00 $ par action majoré d'un montant correspondant à la somme de tous les dividendes déclarés et impayés pour les rachats effectués le 31 mars 2028 et le 31 mars tous les cinq ans par la suite, ou de 25,50 $ par action majoré d'un montant correspondant à la somme de tous les dividendes déclarés et impayés pour les rachats effectués à toute autre date après le 31 mars 2023.

Le produit net tiré des placements sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise et servira à maintenir et à réapprovisionner les fonds propres de iA Groupe financier, y compris après avoir tenu compte du paiement du prix d'achat aux termes de l'acquisition.

Selon les données pro forma, après avoir donné effet aux placements (mais compte non tenu de l'exercice éventuel de l'option de surallocation aux termes du placement visant les actions ordinaires ou de l'option des preneurs fermes à l'égard des actions privilégiées), la Société estime qu'au 31 décembre 2017, son ratio de solvabilité augmenterait de 12 points de pourcentage, passant de 209 % à 221 %. Compte tenu de l'acquisition de PPI qui a été réalisée aujourd'hui le 26 février 2018 (?8 points de pourcentage) et de l'acquisition de DAC qui a été réalisée un peu plus tôt, soit le 23 janvier 2018 (-8 points de pourcentage), le ratio de solvabilité serait de 205 %.

La clôture du placement visant les actions ordinaires et du placement visant les actions privilégiées de série I devrait avoir lieu séparément le 7 mars 2018 ou vers cette date, sous réserve de certaines conditions, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto et les autres approbations des autorités de réglementation d'usage. Les placements seront effectués par voie de suppléments de prospectus distincts au prospectus préalable de base simplifié de iA Groupe financier daté du 22 juin 2017, qui seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et seront accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Avis

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou aux termes des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis d'Amérique et ne peuvent être offerts, vendus ni remis, directement ou indirectement, aux États?Unis, dans leurs territoires, leurs possessions et les autres régions sous leur autorité, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens du Regulation S pris en application de la Loi de 1933), sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou d'opérations qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un de ces titres aux États?Unis.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « prévoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif » et « but » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les renseignements concernant les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la société. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections de la société à l'égard d'événements futurs.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui y sont exprimés explicitement ou implicitement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus sont notamment la conjoncture commerciale et économique; la concurrence et le regroupement des sociétés; les changements apportés aux lois et aux règlements, y compris aux lois fiscales; les liquidités de iA Groupe financier, notamment la disponibilité de financement pour respecter les engagements financiers en place aux dates d'échéance prévues lorsqu'il le faut; l'exactitude de l'information reçue de cocontractants et la capacité des cocontractants à respecter leurs engagements; l'exactitude des conventions comptables et des méthodes actuarielles utilisées par iA Groupe financier; les risques d'assurance, soit le taux de mortalité, le taux de morbidité, la longévité et le comportement des titulaires de polices, notamment l'occurrence de catastrophes naturelles ou imputables à l'homme, de pandémies et d'actes terroristes.



Des renseignements supplémentaires sur des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2017 de iA Groupe financier et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2017 de iA Groupe financier, de même que dans d'autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué reflètent les attentes de la société à la date du présent communiqué. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à publier une révision de ceux-ci afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos de iA Groupe financier

Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG.

À propos de PPI

PPI assure la connexion entre les conseillers et leurs clients, en leur procurant exactement ce dont ils ont besoin pour mettre en place des solutions d'assurance novatrices. En tant que société de commercialisation d'assurance, PPI dispose d'une expertise spécialisée en actuariat, en fiscalité et dans tous les aspects de l'assurance vie et, plus particulièrement dans la conception et l'application personnalisée de solutions d'assurance. PPI offre un service de planification successorale et un soutien technique de grande qualité à l'intention des conseillers qui aident les Canadiens à planifier leur avenir.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

