Québec lance une campagne visant à faire connaître les métiers et professions les plus demandés

QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser un meilleur équilibre entre la formation des futurs travailleurs et les besoins anticipés de main-d'oeuvre, le gouvernement lance une campagne de promotion et de valorisation des métiers et professions les plus demandés.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, ont fait cette annonce aujourd'hui. La campagne, destinée au grand public, mise sur des profils d'intérêts professionnels (innovateur, directif, objectif, méthodique et social) et des passions pour faire connaître et valoriser les métiers et professions les plus demandés au Québec. Elle s'échelonnera sur cinq ans par l'entremise notamment du site Internet www.emploisdavenir.gouv.qc.ca et de messages publicitaires télévisés. Le premier volet de cette campagne a été lancé en janvier dernier et visait les intervenants en orientation scolaire et professionnelle.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des travaux entourant l'élaboration de la Stratégie nationale sur la main?d'oeuvre, qui sera dévoilée au printemps 2018.

« Le Québec vit un essor économique entraînant des besoins grandissants en main-d'oeuvre. Certains métiers et certaines professions étant moins connus ou moins valorisés, des secteurs de notre économie éprouvent des difficultés à recruter du personnel. Il est essentiel de s'assurer que la main?d'oeuvre future dispose de l'information nécessaire pour faire un choix de carrière éclairé. Comme plus de 1 300 000 postes seront à pourvoir d'ici 10 ans au Québec, cette campagne permettra de mettre en lumière des métiers et des professions en demande, pour assurer la croissance de notre économie.»

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

« La campagne permettra de mettre à l'avant-plan et de valoriser divers types de formations, dont la formation professionnelle, qui offre une multitude de possibilités. La formation professionnelle est à un point tournant de son histoire et elle représente l'une des solutions au développement économique des régions du Québec et au marché de l'emploi du nouveau Québec du 21e siècle. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

La campagne de promotion et de valorisation des métiers et professions cible particulièrement les jeunes de 14 à 24 ans et leurs parents, les nouveaux arrivants et les immigrants, les partenaires du marché du travail, les personnes en réorientation de carrière et les conseillers en orientation.





La Stratégie nationale sur la main-d'oeuvre s'inscrit dans les suites du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui s'est tenu à Québec les 16 et 17 février 2017 et a réuni des membres du gouvernement du Québec, des représentants de ses partenaires syndicaux et de ses partenaires du milieu des affaires, de l'éducation et de la formation ainsi que des organismes de la société civile. Cet événement a permis d'échanger sur les difficultés de recrutement liées à la rareté de la main-d'oeuvre ainsi que sur les meilleures façons de former et de préparer la main?d'oeuvre pour répondre aux besoins du marché du travail actuels et futurs.





Cette campagne est réalisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et la Commission des partenaires du marché du travail.

