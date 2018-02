L'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) demande l'appui de la population







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) souligne le succès de sa pétition pour le déploiement de 2000 bornes de recharge rapide au Québec, qui trône en première place sur le site de l'Assemblée nationale avec plus de 7900 signataires. L'objectif est de 10 000 signataires pour le 1er mars.

Questionné sur divers sujets reliés à l'électrification des transports dès l'ouverture de la période de questions à l'Assemblée nationale le 21 février dernier, le Premier ministre Philippe Couillard, manifestement au courant de la pétition concernant 2000 bornes rapides, a mentionné que cette cible «manque d'ambition» et ajoute «qu'on peut faire mieux que ça».

Le Fonds Vert cumule des revenus dépassant le cap des 2 milliards de dollars avec les recettes de la dernière vente aux enchères des crédits d'émission du marché du carbone, datant de novembre 2017. Rappelons que le Fonds Vert est la principale source de revenus du Programme d'Action contre les Changements Climatiques (PACC 2013-2020), ce dernier disposant d'un budget de 3,3 milliards de dollars.

Selon les informations obtenues et colligées par l'AVÉQ, moins de 1 million de dollars aurait été investi dans les infrastructures de recharge rapide au Québec par le PACC 2013-2020, sur un budget totalisant 3,3 milliards, soit 3 centièmes de 1% du budget (0,03%).

En novembre 2015, le gouvernement provincial a adopté une cible de réduction de 37,5% de ses émissions de GES sous le niveau de 1990, à l'horizon de 2030. Le secteur qui émet le plus de GES au Québec est celui des transports, avec 41% des émissions. Afin de parvenir à ces cibles, Québec a mis en place le Plan d'Action en Électrification des Transports, ayant comme objectif l'atteinte de 100 000 véhicules électriques au Québec. De plus, la Politique Énergétique 2030 cible pas moins de 1 million de véhicules électriques, en 2030.

Selon Simon-Pierre Rioux, président de l'AVÉQ, cette pétition n'interpelle pas uniquement les propriétaires de véhicules électriques, mais s'adresse aussi à tous les Québécois et Québécoises qui vont un jour choisir un véhicule électrique pour remplacer leur véhicule à essence. « L'électrification des transports n'est pas une mode qui disparaitra, c'est la tendance dans le transport des personnes et des marchandises à l'échelle planétaire. Le mouvement est déjà amorcé à travers le monde, et l'interdiction des voitures à essence et diesel d'ici 2025 est déjà considéré en Californie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Chine, au Royaume-Uni et en France notamment. Nous invitons tous les Québécois et Québécoises à signer notre pétition, car ce futur réseau d'infrastructures de recharge rapide leur profitera. »

M. Rioux mentionne également qu'il y a régulièrement des lignes d'attente aux bornes rapides, créant retards et frustration chez les électromobilistes. « Les propriétaires actuels de véhicules électriques font encore office de pionniers sur les routes du Québec, et pavent le chemin pour le consommateur moyen. Nos membres sont prêts à accepter les inconvénients d'un réseau de recharge anémique, mais nous constatons avec déception le manque de préparation du gouvernement à accueillir un nombre de plus en plus élevé de voitures électriques sur nos routes. Il est primordial d'investir maintenant dans les infrastructures de recharge rapide et de rattraper le retard accumulé ces dernières années. »

En septembre dernier, le Conseil Consultatif sur l'Économie et l'Innovation (CCÉI), présidé par Mme Monique Leroux a suggéré au gouvernement provincial d'accentuer ses efforts en vue de favoriser l'utilisation du transport électrique en ajoutant rapidement plus de 2000 bornes de recharge rapide, en plus de rehausser les incitatifs pour atteindre les objectifs d'électrification des transports.

La date de fin de la pétition arrive à grands pas; elle se termine le 1er mars 2018 à 23h59. L'association recommande à tous les Québécois de signer cette pétition, accessible directement via l'adresse www.bornerapide.ca.

L'AVEQ est la plus importante association de propriétaires de véhicules électriques au Canada.

www.aveq.ca

SOURCE AVÉQ Promotion de l'électromobilité

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 15:40 et diffusé par :