Commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie - Mettre en place les conditions propices au développement territorial







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie (CP-DSID) de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a décidé d'axer ses travaux pour l'année 2018 sur la mise en place de conditions propices au développement territorial et de mécanismes concrets afin de confirmer le leadership du palier municipal comme gouvernement de proximité. Ce sera d'ailleurs le sujet principal du 3e Rendez-vous du développement local et régional qui aura lieu le 25 avril prochain à Québec.

«?Ce n'est pas un secret, les régions sont confrontées à des défis importants lorsqu'il est question du développement territorial. Les besoins en main-d'oeuvre en région font la manchette chaque semaine et les difficultés pour attirer les nouveaux arrivants en dehors des grands centres urbains sont une problématique récurrente. Or, ce sont les municipalités et les MRC qui sont les premiers intervenants dans ces dossiers et les gouvernements doivent travailler en partenariat avec elles si l'on veut favoriser le développement local et régional?», a constaté Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue et présidente de la CP-DSID.

«?Lorsque les élu(e)s municipaux?se sont rencontrés pour établir les priorités régionales pour le programme du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), ce besoin de main-d'oeuvre a été établi comme une priorité dans chaque région. Or, pour accueillir ces nouveaux arrivants, il faut financer adéquatement les MRC et les municipalités responsables de leur intégration en région?», a ajouté M. Raymond Noël, maire de Saint-Célestin et vice-président de la commission. D'ailleurs la FQM publiera dans les prochaines semaines une note économique sur l'emploi dans les régions du Québec.

En terminant, la CP-DISD continuera ses collaborations avec le Secrétariat à la jeunesse et le Secrétariat à la condition féminine pour favoriser leur implication en politique municipale.

«?Bien qu'il y a eu des améliorations quant à la participation des jeunes et des femmes en politique municipale lors des dernières élections, les membres de la commission constatent qu'il reste beaucoup de travail à faire dans ces dossiers, en particulier chez les femmes, encore trop peu nombreuses. Nous allons continuer les démarches avec nos partenaires afin d'accroître leur présence pour que nous puissions atteindre, le plus rapidement possible, un niveau de parité?», a conclu la présidente de la CP-DSID.

Mme Bolduc et M. Noël seront soutenus dans leurs tâches par Mmes Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville, Francine Morin, mairesse de Saint-Bernard-de-Michaudville et préfète de la MRC des Maskoutains, Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, et Lynda Carrier, conseillère municipale de Saint-Charles-de-Bellechasse, ainsi que par MM. Francis Bélanger, maire de Courcelles, André Brunette, maire d'Huntingdon, Paul Vachon, maire de Kinnear's Mill, et Pierre Poirier, maire de Saint-Faustin-Lac-Carré. Les élu(e)s municipaux seront accompagnés par deux directeurs généraux : Mme Christine Labelle, de la MRC de Drummond, et M. Yves Desmarais, de Morin-Heights.

La CP-DSID traite des enjeux liés au fonctionnement des municipalités, à leur gouvernance et à la vie démocratique. La commission aborde également les enjeux liés à la culture, à l'éducation, à l'immigration et à la qualité de vie au sein des communautés.

