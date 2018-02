Inscription au Prix de la relève agricole 2018 - Soulignons l'excellence de la relève







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La période d'inscription pour le quatrième Prix de la relève agricole débute le 26 février 2018. Les jeunes entrepreneurs peuvent ainsi poser leur candidature jusqu'au 11 mai prochain.

Chaque jeune membre de la relève est invité à faire valoir sa réussite et à présenter son dossier de candidature pour le Prix de la relève agricole. Tous les conseillers régionaux du Ministère seront disponibles pour évaluer son admissibilité au concours et l'accompagner dans ses démarches.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, souligne qu'il est toujours impressionné de voir, chaque année, la qualité des candidatures et l'excellence des lauréats. La relève en agriculture est dynamique, engagée et passionnée : le Prix de la relève agricole rend hommage à l'engagement exceptionnel de ces jeunes, aux parcours très variés, qui se consacrent à l'agriculture.

Le Prix de la relève agricole souligne donc la réussite d'un jeune ou d'un groupe de jeunes de la relève qui ont fait preuve d'innovation, qui se sont distingués par leurs compétences et se sont engagés dans leur communauté. Un jury composé d'experts du Ministère, de représentants du monde des affaires et de représentants des milieux associatifs choisira, selon les critères établis, le lauréat du Prix et de la bourse de 5?000 $ qui y est associée. Le prix sera remis dans la salle du Conseil législatif (« Salon rouge ») de l'hôtel du Parlement, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de l'Ordre national du mérite agricole, l'automne prochain.

Citations :

« J'encourage les jeunes de la relève à participer à ce concours, qui met en évidence tout le travail accompli et tous les efforts investis pour concrétiser la réussite. Un tel prix offre à l'entreprise gagnante une belle visibilité qui lui permettra de poursuivre son développement et d'atteindre de nouveaux résultats. La relève est bien présente et elle assure un bel avenir au Québec. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Créativité, initiative et engagement dans le développement de notre économie agricole, il est important de souligner le travail de notre relève! »

Mme Michèle Lalancette, présidente, Fédération de la relève agricole du Québec

Lien connexe :

Pour avoir plus d'information ou pour remplir le formulaire de mise en candidature : www.mapaq.gouv.qc.ca/prixreleve.

