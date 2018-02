Amélioration des infrastructures routières de Lévis - Début des travaux de réaménagement de l'échangeur de la route Lagueux et appel d'offres pour l'élargissement de l'autoroute Jean-Lesage







LÉVIS, QC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Deux importants projets visant l'amélioration des infrastructures routières, de la sécurité et de la fluidité de la circulation se concrétisent à Lévis. Le projet de réaménagement de l'échangeur 305 de l'autoroute Jean-Lesage (20), à la hauteur de la route Lagueux (route 171), s'amorcera dès ce printemps. Il s'agira du plus important chantier de la région de la Chaudière-Appalaches cette année. De plus, l'appel d'offres est officiellement lancé pour des travaux d'élargissement qui débuteront en mai sur l'autoroute 20, en direction est, sur un tronçon de près 4 km, de la sortie 314 (route 175, chemin du Sault) jusqu'à l'est de la rivière Etchemin.

La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de sa collègue, Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, et du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Le projet de réaménagement de l'échangeur 305 consiste principalement en l'élargissement de la route 171, entre le chemin Demers et les chemins Industriel et Craig, à la reconstruction de trois structures et au réaménagement des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 20 est. Les opérations se poursuivront jusqu'en 2020. Des travaux d'aménagement paysager seront réalisés en 2021. Rappelons qu'il s'agit d'un projet estimé à environ 60 millions de dollars et que pour pouvoir procéder à ce réaménagement, d'importants travaux de déplacement des services publics ont été réalisés dans le secteur en 2017.

En ce qui concerne l'élargissement de l'autoroute 20 en direction est, l'ajout d'une troisième voie au centre des deux chaussées sera réalisé de 2018 à 2019. Les travaux préparatoires, notamment en ce qui concerne l'éclairage, ont débuté en 2017 et se termineront cette année.

Citations :

«?Nous agissons sur plusieurs fronts afin d'améliorer la fluidité sur l'ensemble du territoire. À terme, ces importants projets d'amélioration du réseau routier nous permettront d'atteindre notre objectif, soit une amélioration notable des conditions de circulation pour les usagers du secteur. Pendant ces travaux majeurs, plusieurs mesures d'atténuation seront mises en oeuvre afin de limiter les effets sur la population.?»

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

«?C'est avec joie que je constate que des actions concrètes se poursuivent pour contrer les problématiques de circulation sur le territoire de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches. Nous avons été à l'écoute du milieu et répondons favorablement à ses demandes. Ces projets sont attendus par le milieu et faciliteront les déplacements sur le territoire.?»

Dominique Vien, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

«?Ces projets font partie de la liste des 10 priorités déposées au gouvernement par la Ville de Lévis dans le but d'améliorer à très court terme la fluidité de la circulation sur le réseau routier lévisien, notamment en raison de la forte croissance démographique et économique. La patience de nos citoyennes et de nos citoyens est mise à rude épreuve aux heures de pointe, et c'est pourquoi nous devons poursuivre rapidement la réalisation de deux autres projets incontournables pour l'amélioration de nos axes routiers, dont la réalisation du viaduc Saint-Omer au-dessus de l'autoroute 20 et la transformation de la route 116 en boulevard urbain.?»

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Faits saillants :

Le projet de réaménagement de l'échangeur 305, qui est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2017-2027, comprend :

L'ajout d'une deuxième voie, dans chaque direction, sur la route Lagueux (route 171);

La construction d'un terre-plein et l'ajout de voies de virage à gauche, sur la route Lagueux (route 171);

La reconstruction de trois structures;

L'aménagement d'une piste polyvalente du côté ouest, qui donnera un accès sécuritaire au quartier résidentiel et favorisera les déplacements durables;

L'installation de feux de circulation aux différentes intersections;

La correction de la courbe de la route Lagueux, au nord de la rue des Carrières;

L'aménagement de bassins de rétention, afin de gérer les eaux pluviales.

