Programme d'appui au développement des attraits touristiques - Le gouvernement du Québec participe au développement de l'offre touristique des Jardins de Métis

QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Afin de rehausser l'attractivité des régions touristiques de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent et d'enrichir l'offre touristique québécoise, le gouvernement du Québec appuie la restructuration des activités muséales des Amis des Jardins de Métis, laquelle vise à renouveler et à enrichir l'expérience offerte aux visiteurs. Il accorde ainsi une garantie de prêt de 200 000 $ à l'organisme lui permettant d'avoir accès à une marge de crédit de 400 000 $, soit le coût total du projet.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour.

Le projet consiste à regrouper sous une même entité l'ensemble des activités muséales des Amis des Jardins de Métis, soit la visite des jardins historiques et celle de la villa Estevan ainsi que la programmation culturelle et éducative. L'aide financière est autorisée dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) et est liée à la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique.

« Cette réorganisation atteste d'une saine gestion de la part des Amis des Jardins de Métis et d'une vision d'avenir que je salue. Ce projet favorisera certainement le renouvellement et l'enrichissement de l'expérience offerte aux visiteurs et permettra d'augmenter l'attractivité de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Il aura aussi pour effet d'y maintenir des emplois puisque les attraits touristiques situés à proximité des Jardins de Métis profitent directement de la notoriété de ceux-ci. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette réorganisation profitera non seulement à la région touristique de la Gaspésie, mais également à celle du Bas-Saint-Laurent. Le site des Jardins de Métis jouit d'une reconnaissance internationale, suscite l'intérêt des touristes et génère d'importantes retombées économiques. Étant situé au confluent de la rivière Mitis et du fleuve Saint-Laurent, il contribuera également à la mise en valeur de celui-ci. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

La bonification du PADAT, annoncée par la ministre Julie Boulet à l'été 2017, rend disponible une somme de 100 millions de dollars sous forme de prêt ou de garantie de prêt, et une autre de 26 millions de dollars sous forme de subvention. Ce programme du ministère du Tourisme est administré par Investissement Québec, qui agit à titre de mandataire.

à stimuler les investissements privés au profit du renouvellement de l'offre touristique au Québec;

à assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique du Québec;

à stimuler l'économie au sein des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

l'admissibilité des établissements d'hébergement situés à l'extérieur du territoire des régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec;

l'admissibilité des installations et des kiosques pour la vente de produits d'agrotourisme et de tourisme gourmand;

la possibilité de subvention en complément des prêts ou des garanties de prêt pour les projets d'au moins 10 millions de dollars, excluant les coûts des services liés directement à l'hébergement.

des recettes touristiques totalisant 18,9 milliards de dollars en 2020;

un accroissement du nombre d'emplois équivalant à 50 000 d'ici 2020.

