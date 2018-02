Urbanimmersive annonce une augmentation de son chiffre d'affaires de 249 % pour son premier trimestre 2018







MONTRÉAL, 26 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme en ligne de contenu immobilier, annonce des revenus records non vérifiés de 406?652 $ pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2017, ce qui représente une augmentation de 249 % par rapport à la même période un an plus tôt et de 227 % par rapport au trimestre précédent.



Faits saillants financiers

Réalisation d'un appel public à l'épargne sursouscrit de 1?250?000 $;



Achèvement du plein exercice de l'option de surallocation de 188?000 $;



Exercice de 1?720?000 bons de souscription pour un produit net de 129?000 $;



Croissance de chiffres d'affaires trimestriels de 249 % à 406K, comparativement à la même période un an plus tôt;



Croissance de 227 % du chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent;



Bénéfice brut de 11 k$ pour le trimestre par rapport à une perte brute de 62 k$ pour le même trimestre de l'année dernière et par rapport au trimestre.

Faits saillants opérationnels

Signature avec Finacces Capital pour le financement de la ligne de crédit de la Société offerte aux courtiers immobiliers utilisant la plateforme d'Urbanimmersive;



Nomination de Jean-François Grou en tant que nouveau membre du conseil d'administration et consultant auprès de la direction.

Événements subséquents



Signature du premier important partenaire affilié en contenu visuel hors Québec;



Conversion des serveurs de rendu 3D de la Société pour le forage de cryptomonnaie;



Débuts du développement de l'intégration de la technologie blockchain dans les fonctionnalités de la plateforme.

« Ce chiffre d'affaires trimestriel record confirme notre stratégie, notre capacité d'exécution et le potentiel de notre plateforme à croître rapidement », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « Au cours du trimestre, notre plateforme de marketing de contenu immobilier a généré une croissance importante avec l'ajout de nouveaux clients, de fournisseurs de contenu visuel et de partenaires affiliés. Grâce à notre nouveau partenariat avec Finacces Capital soutenant notre solution de ligne de crédit au sein de notre plateforme, nous serons en mesure de développer davantage notre réseau de partenaires affiliés tel que nous l'avons annoncé avec l'annonce de Real Services Photography en janvier 2018. Nous allons nous concentrer sur l'ajout de fonctionnalités à marge bénéficiaire élevée et optimiser notre infrastructure comme nous l'avons fait avec notre décision d'utiliser nos serveurs pour le forage de cryptomonnaie afin d'optimisation nos coûts d'exploitation. « De plus, nous continuons de progresser dans nos projets d'intégration de la technologie blockchain. Nous croyons qu'une fois la technologie blockchain est intégrée et validée avec succès au sein de notre plate-forme, nous allons augmenter nos avantages compétitifs et notre capacité à accélérer notre croissance » ajoute M. Lemire.

Des informations supplémentaires concernant le premier trimestre clos le 31 décembre 2017 doivent être lues conjointement avec les états financiers intermédiaires non vérifiés des sociétés et le rapport de gestion s'y rapportant. Ces documents sont disponibles sur www.sedar.com.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Urbanimmersive Inc.

Ghislain Lemire ? Président- CEO

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com



