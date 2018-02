Konica Minolta fait partie des 50 entreprises de TI les mieux gérées au Canada pour une deuxième année consécutive







MISSISSAUGA, Ontario, 26 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est ravie d'annoncer que, pour une deuxième année consécutive, sa division des services de TI, IT Weapons, figure sur la liste des sociétés de TI les mieux gérées au Canada de TechnoPlanet.



Cet exploit a été annoncé au début février lors d'une cérémonie de remise de prix en l'honneur des entreprises lauréates. « Ça fait toujours plaisir quand notre équipe se voit récompenser pour son excellent travail, indique Ted Garner, président d'IT Weapons. Nos employés travaillent sans relâche pour se perfectionner, et cela transparaît vraiment dans certaines améliorations que nous avons apportées à notre offre de services gérés. Je suis très fier de toute l'équipe. »

La liste des 50 meilleures entreprises regroupe les fournisseurs de services gérés au Canada qui démontrent leur excellence dans tous les processus opérationnels, soit la vision et la stratégie d'affaires, le leadership, la gestion, les processus de ventes, le marketing, les finances, les opérations, le soutien technique, les produits et la satisfaction des clients et des fournisseurs.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques, et qui optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie et de soutien de TI, ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue 10 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

