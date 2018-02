Le délai de grève approche pour les ambulanciers paramédicaux à Sault Ste. Marie







SAULT STE. MARIE, ON, le 26 févr. 2018 /CNW/ - Unifor a fixé un délai de grève à minuit le mercredi 28 février 2018 pour les ambulanciers paramédicaux employés à la division des services médicaux d'urgence des services d'incendie de Sault Ste. Marie.

« Nous espérons que le conciliateur pourra nous aider à trouver un règlement équitable pour nos membres avant la grève ou toute réduction de services si nécessaire », a déclaré Laurie Lessard-Brown, présidente de la section locale 1359 d'Unifor.

La section locale 1359 d'Unifor représente 54 ambulanciers paramédicaux qui sont sans contrat de travail depuis mars 2017. Les négociations sont en cours depuis le printemps dernier et plusieurs points clés sont sur la table, dont les horaires, les pauses-repas, les primes de quart et des préoccupations relatives à la sous-traitance.

Les membres ont voté à 94 p. cent pour la grève en novembre 2017. Ces ambulanciers paramédicaux ne sont pas couverts par la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux en Ontario.Si une entente de principe ne peut être conclue avant la date limite, une entente sur les services essentiels qui prévoit une réduction des services médicaux d'urgence a déjà été convenue entre les parties.

« Nous en sommes au quatrième jour de conciliation avec la ville et nous espérons que cet employeur va finir par réaliser que ces travailleurs méritent le respect et doivent être traités de façon équitable, avec des salaires et avantages sociaux équivalent à ce que reçoivent les autres ambulanciers paramédicaux de la région et en Ontario », a déclaré Fred Bond, représentant national.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 14:45 et diffusé par :