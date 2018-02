Meubles Léon Limitée publie ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017







TORONTO, le 22 févr. 2018 /CNW/ - Meubles Léon Limitée (« Léon » ou la « Société ») (TSX: LNF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2017.

Faits saillants - Quatrième trimestre 2017

Le chiffre d'affaires total 1 du réseau de magasins a augmenté de 2,5 % pour atteindre 722 259 000 $ au quatrième trimestre 2017, par rapport à 704 742 000 $ au quatrième trimestre 2016.

Le bénéfice net ajusté 1 a augmenté de 4,0 % pour s'établir à 36 119 000 $ au quatrième trimestre 2017 comparativement à 34 745 000 $ au quatrième trimestre 2016.

Faits saillants - Exercice financier 2017

Le chiffre d'affaires total 1 du réseau de magasins a augmenté de 4,2 % pour atteindre 2 638 091 000 $ pour l'exercice 2017, par rapport à 2 531 573 000 $ pour l'exercice 2016.

Le bénéfice net ajusté 1 a augmenté de 14,1 % pour s'établir à 99 022 000 $ pour l'exercice 2017 comparativement à 86 762 000 $ pour l'exercice 2016.

1 Voir la rubrique sur les mesures non conformes aux IFRS du présent communiqué.

« Au quatrième trimestre, les efforts déployés par notre équipe de direction et nos associés d'un océan à l'autre se sont traduits par un solide rendement opérationnel dans un environnement difficile pour de nombreux exploitants », a précisé Edward Leon, président et chef de l'exploitation de Léon. « Je suis particulièrement fier des résultats dégagés par notre équipe pour l'ensemble de 2017 : l'exécution de nos plans de marketing, de ventes en magasin et de marchandisage a généré une forte croissance par rapport à une excellente période comparable. En tant que groupe, nous avons établi comme priorité stratégique de tirer parti de notre levier d'exploitation dans notre entreprise et, avec un BAIIA ajusté augmentant deux fois plus rapidement que les produits en 2017, nous avons atteint cet objectif. Pour 2018, nous continuerons d'axer nos efforts sur la croissance des produits, tant par des gains de parts de marché que les ventes en magasin, tout en exploitant pleinement notre centre de distribution de pointe de 432 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique, et d'autres initiatives qui favoriseront les résultats pour nos estimés actionnaires. »

Pour une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures non conformes aux IFRS, consulter la page 4 du présent communiqué.

Sommaire des faits saillants financiers













Pour les trimestres clos le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action) 2017 2016 Augmentation (diminution) en $ Augmentation (diminution) en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1 722,259 704,742 17,517 2.5 % Chiffre d'affaires des franchises1 126,404 116,361 10,043 8.6 % Produits 595,855 588,381 7,474 1.3 % Chiffre d'affaires des magasins comparables1 584,079 581,695 2,384 0.4 % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 44.15 % 43.93 %



Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 (exclusion faite du rajustement à la valeur de marché et des indemnités de départ) 212,051 207,554 4,497 2.2 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 exprimés en pourcentage des produits (exclusion faite du rajustement à la valeur de marché et des indemnités de départ) 35.59% 35.28%



BAIIA ajusté1 61,600 61,606 (6)

Bénéfice net ajusté1 36,119 34,745 1,374 4.0 % Bénéfice par action ajusté de base1 0.48 $ 0.48 $ - $

Bénéfice dilué par action ajusté1 0.45 $ 0.43 $ 0.02 $ 4.7 % Dividendes déclarés par action ordinaire 0.12 $ 0.10 $ 0.02 $ 20.0 % 1 Mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Produits

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2017, les produits se sont chiffrés à 595 855 000 $, par rapport à 588 381 000 $ au quatrième trimestre de l'année précédente. Les produits ont augmenté de 7 474 000 $, ou 1,3 %, par rapport aux trimestres correspondants.

Marge brute

La marge brute du quatrième trimestre 2017 est demeurée solide, ayant augmenté, passant de 43,93 % à 44,15 %, comparativement au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Exclusion faite du rajustement à la valeur de marché des produits financiers dérivés de la Société, comprenant des contrats de change à terme et un swap de taux d'intérêt fixe, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté, passant de 35,28 % à 35,59 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La hausse marginale était attribuable à des frais d'occupation légèrement supérieurs au cours du trimestre.

Bénéfice net ajusté1 et bénéfice ajusté par action dilué1

En raison de ce qui précède et de la réduction poursuivie de la facilité de crédit à terme de la Société, le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre 2017 s'est chiffré à 36 119 000 $, ou un bénéfice ajusté par action dilué de 0,45 $ (34 745 000 $, ou bénéfice ajusté par action dilué de 0,43 $ en 2016), soit une hausse de 4,7 % par action.

Résultats d'exploitation consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2016













Pour les exercices clos le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action) 2017 2016 Augmentation (diminution) en $ Augmentation (diminution) en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1 2,638,091 2,531,573 106,518 4.2 % Chiffre d'affaires des franchises1 425,875 387,837 38,038 9.8 % Produits 2,212,216 2,143,736 68,480 3.2 % Chiffre d'affaires des magasins comparables1 2,076,896 2,053,333 23,563 1.1 % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 42.99 % 42.69 %



Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 (exclusion faite du rajustement à la valeur de marché et des indemnités de départ) 805,862 782,206 23,656 3.0 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration2 exprimés en pourcentage des produits (exclusion faite du rajustement à la valeur de marché et des indemnités de départ) 36.43 % 36.49 %



BAIIA ajusté1 184,799 174,266 10,533 6.0 % Bénéfice net ajusté1 99,022 86,762 12,260 14.1 % Bénéfice par action ajusté de base1 1.36 $ 1.21 $ 0.15 $ 12.4 % Bénéfice dilué par action ajusté1 1.23 $ 1.08 $ 0.15 $ 13.9 % Dividendes déclarés par action ordinaire 0.48 $ 0.40 $ 0.08 $ 20.0 % 1 Mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Produits

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, les produits se sont chiffrés à 2 212 216 000 $, par rapport à 2 143 736 000 $ pour l'exercice précédent. Les produits ont augmenté de 68 480 000 $, ou 3,2 %, pour l'exercice correspondant.

Marge brute

La marge brute de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est demeurée solide, ayant augmenté, passant de 42,69 % à 42,99 %, comparativement à l'exercice précédent.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Exclusion faite des indemnités de départ et du rajustement à la valeur de marché des produits financiers dérivés de la Société, comprenant des contrats de change à terme et un swap de taux d'intérêt fixe, les frais de vente, frais généraux et frais d'administration exprimés en pourcentage des produits ont diminué, passant de 36,49 % à 36,43 %. La baisse s'explique principalement par un degré de levier d'exploitation supérieur, étant donné une hausse des produits de 3,2 % pour l'exercice et des gains d'efficience opérationnels, particulièrement au chapitre des frais de livraison.

Bénéfice net ajusté1 et bénéfice ajusté par action dilué1

En raison de ce qui précède, le bénéfice net ajusté pour l'exercice s'est établi à 99 022 000 $, ou un bénéfice ajusté par action dilué de 1,23 $ (86 762 000 $ ou un bénéfice ajusté par action dilué de 1,08 $ en 2016), une hausse de 13,9 %.

Dividendes

Comme elle l'a annoncé précédemment, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,12 $ le 8 janvier 2018. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire qui sera versé le 9 avril 2018 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 9 mars 2018. Depuis 2007, les dividendes versés par Meubles Léon Limitée sont des « dividendes déterminés » en vertu des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu par le projet de loi C-28 du Canada.

Réseau de magasins

Meubles Léon possède 304 magasins de détail d'un océan à l'autre au pays sous les diverses bannières indiquées ci-dessous :

Bannière Nombre de magasins au 31 décembre 2016 Ouverts Fermé Nombre de magasins au 31 décembre 2017 Magasins détenus en propre de la bannière Léon 50 - - 50 Magasins franchisés de la bannière Léon 36 - - 36 Magasins de la bannière Appliance Canada 4 - - 4 Magasins détenus en propre de la bannière The Brick1 114 - - 114 Magasins franchisés de la bannière The Brick2 64 2 (1) 65 Établissements de la bannière The Brick Mattress Store 24 1 (2) 23 Brick Outlet2 13 - (1) 12 Nombre total de magasins 305 3 (4) 304









1Comprend la bannière Midnorthern Appliance.







2Les magasins de la bannière UFW ont été transformés en Brick Outlets en août 2017







Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et qui pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société calcule les mesures non conformes aux IFRS en rajustant certaines mesures IFRS pour des éléments précis que la Société considère comme importants, mais qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation sous?jacent des activités de la Société pendant la période, comme il est décrit ci-dessous :

Mesures non conformes aux IFRS Mesures conformes aux IFRS Bénéfice net ajusté Bénéfice net Bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat Bénéfice avant impôts sur le résultat Résultat par action ajusté - de base Résultat par action - de base Résultat par action ajusté- dilué Résultat par action - dilué BAIIA ajusté Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

Meubles Léon calcule les mesures comparables en excluant l'incidence :

des rajustements à la valeur de marché inclus dans le poste des états financiers Frais de vente, frais généraux et frais d'administration, liés à l'incidence nette des contrats de change à terme libellés en dollars américains et un swap de taux d'intérêt sur les facilités de crédit à terme de la Société;

des frais d'indemnité engagés au cours du trimestre, une charge unique incluse dans les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de la Société.

La direction est d'avis que l'exclusion du bénéfice de l'incidence des rajustements à la valeur de marché et les modifications qui y seraient apportées, jusqu'au règlement, établit une meilleure concordance entre l'intention et l'effet financier de ces contrats avec les flux de trésorerie sous-jacents. Dans le même ordre d'idées, l'exclusion du bénéfice de l'incidence des charges uniques est une meilleure représentation des frais de vente, frais généraux et frais d'administration normalisés de Meuble Léon exprimés en pourcentage des produits pour la période.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au bénéfice net ajusté, du résultat par action de base et dilué au résultat par action ajusté de base et dilué :









Pour les trimestres clos le 31 décembre Pour les exercices clos le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2017 2016 2017 2016 Bénéfice net 34,778 37,233 96,593 83,591 Perte (gain) après impôt et taxes à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés 1,341 (2,488) 2,429 1,943 Indemnités de départ après impôt - - - 1,228 Bénéfice net ajusté 36,119 34,745 99,022 86,762 Bénéfice de base par action 0.46 $ 0.52 $ 1.32 $ 1.17 $ Bénéfice dilué par action 0.43 $ 0.46 $ 1.20 $ 1.05 $ Bénéfice par action ajusté de base 0.48 $ 0.48 $ 1.36 $ 1.21 $ Bénéfice dilué par action ajusté 0.45 $ 0.43 $ 1.23 $ 1.08 $

BAIIA ajusté

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement, et avant les rajustements à la valeur de marché liés aux changements apportés à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société et les charges uniques imputables aux bénéfices (« BAIIA ajusté ») est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace de la rentabilité du point de vue de l'exploitation, qui est communément perçue comme une mesure indirecte des flux de trésorerie d'exploitation, un indicateur de succès pour nombre d'entreprises. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. Le BAIIA ajusté de la Société pourrait ne pas être comparable au BAIIA ajusté d'autres entités, mais, de l'avis de la direction, il reflète de manière adéquate la situation financière particulière de Meubles Léon. Cette mesure n'est pas présentée comme un substitut du bénéfice net, lequel, conformément aux IFRS, est un indicateur du rendement opérationnel.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au BAIIA ajusté :









Pour les trimestres clos le 31 décembre Pour les exercices clos le 31 décembre (en milliers de dollars) 2017 2016 2017 2016 Bénéfice net 34,778 37,233 96,593 83,591 Charge fiscale 12,083 13,600 34,837 30,597 Charges financières, montant net 2,316 3,526 10,502 14,481 Dépréciation et amortissement 10,603 10,654 39,556 41,235 Indemnités de départ - - - 1,700 Perte (gain) à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés 1,820 (3,407) 3,311 2,662 BAIIA ajusté 61,600 61,606 184,799 174,266

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Le chiffre d'affaires des magasins comparables représente les ventes générées par des magasins ouverts ou fermés depuis plus de 12 mois sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires des magasins comparables ne constitue pas une mesure du bénéfice reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Le chiffre d'affaires des magasins comparables figurant dans le présent communiqué peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Cependant, cette mesure est couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre le niveau de croissance de notre entreprise.

Chiffre d'affaires total du réseau de magasins

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins représente les produits agrégés comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société plus les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins figurant dans ce communiqué peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force du réseau global de magasins de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Chiffre d'affaires des franchises

Le chiffre d'affaires des franchises représente les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société ni dans le chiffre d'affaires des magasins comparables présenté dans ce communiqué. Le chiffre d'affaires des franchises ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires des franchises figurant dans ce communiqué peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Encore une fois, nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force des marques de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Principales données financières consolidées

Le sommaire des données financières présentées ci-dessous a été préparé conformément à la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016. Les données financières non auditées présentées ont été préparées de la même manière que nos états financiers consolidés audités de l'exercice 2016. Les données fournies dans le présent document ne comprennent pas les informations requises par les IFRS et devraient être lues parallèlement aux états financiers consolidés audités de la Société, accessibles dans le profil de la Société sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.









ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (NON AUDITÉS)











Trimestres clos le 31 décembre Exercices clos le 31 décembre (en milliers de dollars) 2017 2016 2017 2016









Produits 595,855 588,381 2,212,216 2,143,736 Coût des ventes 332,807 329,876 1,261,112 1,228,499 Marge brute 263,048 258,505 951,104 915,237 Charges opérationnelles







Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 213,871 204,146 809,173 786,568 Bénéfice d'exploitation 49,177 54,359 141,931 128,669 Frais financiers (2,576) (3,972) (11,952) (16,606) Produits financiers 260 446 1,450 2,125 Bénéfice net avant impôts sur le résultat 46,861 50,833 131,429 114,188 Charge fiscale 12,083 13,600 34,836 30,597 Résultat net pour la période 34,778 37,233 96,593 83,591 Bénéfice par action







De base 0.46 $ 0.52 $ 1.32 $ 1.17 $ Dilué 0.43 $ 0.46 $ 1.20 $ 1.05 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS)







Au 31 décembre Au 31 décembre (en milliers de dollars) 2017 2016 ACTIFS Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 36,207 43,985 Titres négociables soumis à restrictions 13,778 16,600 Actifs financiers disponibles à la vente 67,327 39,079 Comptes clients 138,516 128,142 Actif d'impôts exigibles 2,042 2,042 Stocks 317,914 308,801 Coûts d'acquisition reportés 5,841 7,643 Frais financiers reportés 541 775 Charges payées d'avance et autres actifs 6,382 8,225 Total des actifs à court terme 588,548 555,292 Coûts d'acquisition reportés 14,632 13,128 Immobilisations corporelles 336,748 315,500 Immeubles de placement 17,529 17,984 Immobilisations incorporelles 306,286 311,464 Écart d'acquisition 390,120 390,120 Actifs d'impôt reportés 7,592 8,174 Total de l'actif 1,661,455 1,611,662 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants



Fournisseurs et autres créditeurs 234,478 214,838 Provisions 8,791 5,468 Impôts sur le bénéfice à payer 7,517 12,641 Dépôts des clients 128,078 117,990 Dettes résultant des contrats de location-financement 1,421 1,421 Dividendes à payer 9,140 7,183 Produits reportés tirés des programmes de garanties prolongées 24,979 39,839 Prêts et emprunts 0 25,000 Autres passifs 5,434 2,124 Total du passif à court terme 419,838 426,504 Prêts et emprunts 194,439 214,436 Débentures convertibles 48,004 93,520 Dettes résultant des contrats de location-financement 9,053 10,474 Produits reportés tirés des programmes de garanties prolongées 122,773 105,289 Passif lié aux actions rachetables 157 503 Passif reporté au titre de la charge de loyer et des incitatifs à la location 10,791 11,380 Passifs d'impôts reportés 83,352 90,003 Total des passifs 888,407 952,109 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société Actions ordinaires 93,392 39,184 Part du capital-actions des débentures convertibles 3,555 7,089 Bénéfices non répartis 674,883 613,426 Cumul des autres éléments du résultat global (perte globale) 1,218 (146) Total des capitaux propres 773,048 659,553 Total des passifs et des capitaux propres 1,661,455 1,611,662





ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS)



Exercices clos le 31 décembre (en milliers de dollars) 2017 2016





ACTIVITÉS D'EXPLOITATION



Résultat net pour l'exercice 96,593 83,591 Ajouter (déduire) les éléments ne nécessitant pas une sortie de fonds à court terme





Amortissement des immobilisations corporelles et des immeubles de placement 33,231 33,802

Amortissement des immobilisations incorporelles 6,325 7,433

Amortissement des produits reportés tirés des programmes de garanties prolongées (58,771) (59,118)

Charges financières, montant net 10,502 14,481

Impôts sur les bénéfices reportés (6,043) (4,945)

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement 286 (28)

Gain sur la vente d'actifs financiers disponibles à la vente 123 (897)

82,246 74,319 Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement





lié à l'exploitation 12,963 31,238

Espèces reçues à la vente de garanties prolongées 61,395 59,091 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 156,602 164,648





ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Achat d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (55,041) (25,689) Achat d'immobilisations incorporelles (1,164) (683) Produit de la vente d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement 748 145 Achat d'actifs financiers disponibles à la vente (53,530) (29,981) Produit de la vente d'actifs financiers disponibles à la vente 29,639 16,184 Intérêts reçus 1,325 1,717 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (78,023) (38,307)





ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Remboursement des contrats de location-financement (1,346) (1,884) Dividendes versés (33,179) (28,649) Diminution des prêts pour l'achat d'actions rachetables par les employés 4,003 4,418 Remboursement du prêt à terme (45,000) (50,000) Charges financières payées (56) (775) Intérêts payés (10,781) (13,325) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (86,359) (90,215) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie





au cours de l'exercice (7,780) 36,126 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture de l'exercice 43,985 7,859 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture de l'exercice 36,206 43,985

Meubles Léon Limitée

Meubles Léon Limitée est le plus important détaillant de meubles, de matelas, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de détail sont les suivantes : Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet. Enfin, avec la bannière Midnorthern Appliance la bannière Appliance Canada, la Société est le plus important détaillant d'appareils électroménagers auprès des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des entreprises de gestion immobilière. Meubles Léon possède 304 magasins de détail sous diverses bannières d'un océan à l'autre au pays. De plus, la Société exploite trois sites de commerce en ligne : leon.ca, thebrick.com et le plus récent, furniture.ca.

Déclarations prospectives

Les renseignements fournis dans ce communiqué qui ne sont pas des données factuelles actuelles ou historiques peuvent constituer des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des renseignements financiers prospectifs et des perspectives financières. Ces renseignements se fondent sur certaines hypothèses concernant la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement de l'entreprise, et les perspectives et occasions d'affaires. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Parmi ces risques, incertitudes et autres facteurs, on trouve : le risque de crédit, de marché, de change, opérationnel, de liquidité et de financement, comprenant les changements de la situation économique, les taux d'intérêts ou d'imposition, le moment choisi pour les produits futurs et leur acceptation par le marché, et la concurrence sur les marchés de la Société.

Dans la mesure où les déclarations prospectives dans ce communiqué constituent des renseignements financiers prospectifs ou des perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, ces déclarations décrivent le potentiel de la Société et les lecteurs doivent savoir que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les renseignements financiers prospectifs et les perspectives financières, comme les renseignements prospectifs en général, se fondent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. Les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles de la Société. À l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les renseignements prospectifs à un moment donné. En conséquence, le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs, ni s'y fier à une autre date. Tous les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde.

