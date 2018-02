Economical renforce son efficacité opérationnelle en vue d'assurer un avenir prometteur







WATERLOO, ON, le 26 févr. 2018 /CNW/ - Assurance Economical, l'une des plus importantes compagnies d'assurance de dommages au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle actualisera sa structure opérationnelle au cours des 18 prochains mois afin d'optimiser l'efficacité et la simplicité d'affaire pour ses courtiers partenaires et clients. Ces changements s'ajoutent au développement continu des initiatives opérationnelles innovatrices comme VyneMC et Sonnet, alors qu'Economical poursuit son programme ambitieux en vue de devenir une société ouverte.

« Economical s'est engagée à offrir une expérience exceptionnelle dépassant les attentes des clients et courtiers, tout en améliorant sa façon de fonctionner », affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction chez Assurance Economical. « Nos courtiers partenaires et clients s'attendent de plus en plus à une façon pratique et simplifiée de faire des affaires, et nous avons fait des investissements importants à long terme nécessaires afin de relever ce défi et de transformer nos activités. »

Economical consolide ses marques pour offrir une expérience courtier simplifiée

Les produits Economical actuellement offerts sous les marques Western General, Economical Sélect et Perth prendront le nom d'Assurance Economical plus tard cette année. Complétant la consolidation des entités juridiques annoncée en 2017, ceci renforcera la simplicité d'affaire que Vyne offrira à nos courtiers partenaires en assurance des particuliers et des véhicules utilitaires tarifés individuellement (VUTI). Economical continuera d'offrir un excellent service et des garanties de qualité en assurance agricole, de groupe et de risques aggravés sous la marque Economical, par l'entremise d'une solution plus rationalisée et étendue, permettant aux courtiers de servir leurs clients avec une plus grande efficacité et fiabilité.

Economical apporte des changements organisationnels visant à renforcer son efficacité opérationnelle

Economical optimise sa structure organisationnelle ainsi que ses fonctions de soutien en simplifiant ses processus et en améliorant sa capacité à exécuter ses plans stratégiques de façon efficace.

Au cours des 18 prochains mois, seront incluses dans les changements une réduction d'effectifs représentant environ 10 % de sa main-d'oeuvre actuelle, ainsi qu'une réduction substantielle des coûts liés aux tierces parties. Bien qu'il est attendu que ces changements auront une incidence sur le rendement financier de 2018, ils ont pour but d'améliorer nos résultats d'exploitation futurs.

« Nous avons de grandes ambitions pour notre entreprise et nous ne visons rien de moins que l'excellence », poursuit M. Saunders. « Economical est devenue au cours des 146 dernières années l'un des assureurs de dommages les plus importants au Canada. Nous prenons un engagement envers notre héritage, aspirant à un avenir durable et rentable alors que nous nous préparons à devenir une société ouverte. »

La structure résultante sera mieux adaptée pour soutenir les initiatives stratégiques et répondre aux attentes en matière de société ouverte, avec un soutien et des équipes plus efficaces en place. Economical s'assurera d'avoir une combinaison appropriée de talents en place possédant les capacités nécessaires afin de poursuivre sa transformation en une société ouverte solide et indépendante.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,2 milliards de dollars en primes annualisées et plus de 5,6 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2017. Établie à Waterloo, cette entreprise canadienne, dirigée par des intérêts canadiens, répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

