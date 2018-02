Avis aux médias - La FQM convie les médias à une rencontre sur le transport collectif régional







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite les représentants des médias à une rencontre de presse le jeudi 1er mars à 14 h. Le président, M. Jacques Demers, exposera les recommandations que la FQM a récemment présentées au gouvernement concernant le développement du transport collectif régional au Québec.

Le président de la FQM sera accompagné des préfets des MRC de La Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de Portneuf, respectivement MM. Michel Beaulieu, Pierre Lefrançois et Bernard Gaudreau.

Aide-mémoire Date : Le jeudi 1er mars 2018 Heure : 14 h Où : Salle du conseil

MRC de La Jacques-Cartier

60, rue Saint-Patrick

Shannon (Québec)

