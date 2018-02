AVIS AUX MÉDIAS - Des experts de BMO disponibles aux fins de commentaires et d'analyse du budget fédéral de 2018







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW/ - Le ministre des Finances Bill Morneau présentera le budget fédéral de 2018 le mardi 27 février.

L'équipe des Études économiques de BMO est disponible pour commenter et analyser le budget.

QUI? Doug Porter, économiste en chef, BMO Groupe financier Robert Kavcic, économiste principal, BMO Marchés des capitaux



QUAND? Mardi 27 février 2018



OÙ? M. Porter et M. Kavcic assisteront au huis clos des médias, de 9 h 30 à environ 16

h, heure de l'Est. Ils seront disponibles pour des entrevues en anglais après le

dévoilement du budget.

