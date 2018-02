Le Cercle finance et placement du Québec reçoit Peter Brereton, Président et chef de la direction de TECSYS Inc.







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Cercle finance et placement du Québec est fier de confirmer la participation Peter Brereton, Président et chef de la direction de TECSYS à son déjeuner-conférence qui aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à 12h00 à l'Hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré.

À propos de TECSYS Inc.

TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

À propos du Cercle finance et placement du Québec

Fondé en 1968, le Cercle finance et placement du Québec (CFPQ) est un lieu de rencontre pour les gens oeuvrant dans la communauté d'affaires et des finances au Québec. Nous offrons aux dirigeants d'entreprises québécoises une tribune de choix pour présenter leur société et communiquer leur vision stratégique à la communauté financière de Montréal tout en créant des occasions de réseautage au sein de cette même communauté.

Le CFPQ est un organisme sans but lucratif dont les membres sont notamment issus du milieu de la finance et des affaires de Montréal et de ses environs.

