NHV signe un contrat-cadre en vertu du programme de gestion de flotte de Pratt & Whitney Canada







LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 26 fév. 2018) - NHV NV, le client de lancement et le plus important exploitant d'hélicoptères H175 d'Airbus propulsés par des moteurs PT6C-67E, a signé une entente en vertu du programme de gestion de flotte (FMP®) de P&WC, couvrant ces modèles de moteurs et d'autres modèles. P&WC est une société d'United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

«?Notre partenariat avec P&WC a commencé aux premiers jours de NHV et s'est avéré d'un très grand soutien pour nous pendant le ralentissement qu'a connu l'industrie, soutient Eric van Hal, président de NHV. À l'instar de P&WC, nous avons toujours compté sur l'innovation et la sécurité pour nous aider à servir au mieux notre clientèle, ce qui explique que nous avons été parmi les premiers à adopter les plus récents modèles d'hélicoptères comme le H175 et l'AW169 de Leonardo, en plus d'augmenter notre flotte d'AW139, autant d'appareils propulsés par des moteurs P&WC.?»

«?NHV a noué une relation solide avec P&WC au fil des années, plus particulièrement en intégrant de nouveaux hélicoptères/moteurs à notre flotte, poursuit M. van Hal. Nous sommes convaincus qu'un programme de gestion de flotte avec le fabricant d'équipement d'origine, conçu pour répondre à nos besoins particuliers, constitue une façon novatrice d'optimiser la disponibilité technique de nos hélicoptères pour nos clients. Ce programme contribuera également à la sécurité de l'ensemble de nos activités, ce qui demeure notre principale préoccupation.?»

Conçu sur mesure pour NHV, le contrat de maintenance des moteurs répondra aux besoins techniques et commerciaux de l'entreprise. Les programmes de gestion de flotte de P&WC sont des solutions de gestion des moteurs flexibles et à haute valeur ajoutée qui contribuent à réduire les coûts d'exploitation et à simplifier les activités de gestion des flottes. Ils sont également des outils facilitant la planification financière puisqu'ils favorisent la gestion efficace du flux de trésorerie tout en permettant aux compagnies aériennes de se concentrer sur leur mission principale, à savoir le transport de passagers et de marchandises.

« Grâce à nos solutions personnalisées, NHV peut poursuivre l'expansion de sa flotte de manière dynamique et explorer avec confiance les occasions d'affaires qui se présentent à elle partout sur la planète en sachant qu'elle a optimisé la disponibilité technique, les coûts de maintenance et la valeur de ses appareils comme actifs?», affirme Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC.

P&WC sera au kiosque C4432 de l'HELI-EXPO de l'HAI. Les exploitants intéressés sont invités à nous rendre visite pour rencontrer un représentant du Service client ou du Marketing.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

