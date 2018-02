Pratt & Whitney Canada fournira le PT6C-67D au programme de mise à niveau de moteurs de l'hélicoptère UH-1H de TEMSCO







LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 26 fév. 2018) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé aujourd'hui qu'elle fournirait son groupe motopropulseur PT6C-67D au programme de mise à niveau de moteurs de l'hélicoptère UH-1H. Le certificat de type supplémentaire (STC) pour le programme de mise à niveau de moteurs est détenu par TEMSCO Helicopters, inc., dont le siège social se trouve en Alaska. P&WC est une société d'United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« La famille de moteurs PT6C est réputée dans l'industrie comme l'un des groupes motopropulseurs pour hélicoptères les plus fiables en service, a affirmé Irene Makris, vice-présidente, Marketing, P&WC. Notre collaboration avec TEMSCO se fonde sur des bases solides et nous mettrons toutes les ressources de P&WC à la disposition des exploitants d'appareils UH-1H qui décident d'opter pour la mise à niveau. »

Le moteur PT6C-67D offre un surcroît de performance qui comprend un accroissement de 20 % de la poussée au décollage, une hausse de 25 % de la puissance maximale continue, une augmentation de 25 % de la portée de pleine charge ainsi qu'une réduction de 25 % de la consommation de carburant. Ce moteur évolué et tout droit sorti de l'usine est équipé d'un régulateur électronique moteur (EEC) pour une régulation rapide et précise du rotor, lequel dispose d'un système hydromécanique de secours qui permet le contrôle sécuritaire du moteur et un pilotage facilité de l'hélicoptère. Le régulateur enregistre et télécharge également les performances du moteur, son utilisation et ses indicateurs de dépassement par l'intermédiaire de l'unité de contrôle des données du moteur.

« P&WC a livré plus de 100 000 moteurs qui ont totalisé plus de 830 millions d'heures de vol et dont le bilan en matière de sécurité fait des envieux au sein de l'industrie, a déclaré Mme Makris. La fiabilité des moteurs est une préoccupation de chaque instant pour les exploitants d'appareils monomoteurs, et nombre d'entre eux font confiance au PT6 et à son remarquable bilan en matière de fiabilité. L'autre avantage de taille du moteur PT6C-67D est sa réduction d'environ 35 % des coûts de maintenance directs grâce à sa haute fiabilité et à son soutien commercial facilement accessible. Les exploitants du moteur profiteront du réseau mondial de services de P&WC, du centre Priorité clients, de notre réseau de représentants sur place et de nos centres de distribution de pièces aux quatre coins du monde. Bref, le PT6C-67D constitue le moteur de mise à niveau idéal pour l'hélicoptère UH-1H. »

Le moteur est offert avec une garantie du fabricant de 1500 heures ou de 4 ans. Les intervalles de maintenance sont établis à 2000 heures pour la vérification de la partie chaude et à 4000 heures pour la révision. Le moteur PT6C-67D a reçu l'homologation de Transports Canada et a été validé par la FAA.

P&WC sera au kiosque C4432 de l'HELI-EXPO de l'HAI. Les exploitants intéressés sont invités à nous rendre visite pour rencontrer un représentant du Service client ou du Marketing.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Remarque à l'intention des rédacteurs en chef

