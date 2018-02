Specialist Aviation Services et Pratt & Whitney Canada signent une entente dans le cadre du programme de gestion de flotte pour 24 moteurs PW210A







LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 26 fév. 2018) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a signé une entente de 12 ans au titre de son programme de gestion de flotte (FMP®) avec Specialist Aviation Services (SAS) pour 24 moteurs PW210A équipant 12 hélicoptères AW169 de Leonardo. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

«?Dans la foulée de notre promesse d'offrir des services personnalisés, efficaces et garantis, nous proposons à chaque client un ensemble de services d'entretien et de soutien sur mesure, affirme Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Grâce à des services à valeur ajoutée comme ceux du programme de gestion de flotte, nous incitons les clients à évoluer dans un environnement de maintenance entièrement planifié tout en leur permettant d'augmenter la disponibilité technique de leurs appareils et de réduire les coûts de maintenance directs. »

Le programme de gestion de flotte de P&WC a été taillé pour répondre aux besoins de SAS. Il constitue une solution sur mesure de gestion des moteurs contribuant à réduire les coûts d'exploitation tout en simplifiant la gestion de la maintenance de la flotte. À titre d'outil de planification financière, il favorise la gestion efficace du flux de trésorerie en permettant aux exploitants de se concentrer sur leurs principales activités, qu'il s'agisse de services médicaux d'urgence, d'application de la loi, de transport pour l'industrie pétrolière et gazière, de services publics ou d'activités commerciales. En vertu de ce programme, une équipe d'experts de P&WC est mobilisée pour gérer la maintenance des moteurs et assurer des coûts d'entretien réduits, la satisfaction des clients, la tranquillité d'esprit et une fiabilité exceptionnelle des moteurs.

Exploitée essentiellement au Royaume-Uni, SAS offre du soutien aux services d'urgence et à d'autres importantes organisations qui comptent sur leurs appareils pour mener à bien leurs activités. SAS est l'un des leaders du programme d'appareils AW169.

« Lorsqu'il est question de services d'urgence, le temps est un facteur déterminant, explique Henk Schaeken, directeur général, SAS. Nous avons choisi d'investir dans le programme de gestion de flotte du fabricant d'équipement d'origine pour nos moteurs PW210A parce que nous croyons que c'est là le meilleur moyen pour nos hélicoptères AW169 d'être prêts à partir en mission en tout temps. »

Les exploitants de moteurs PW210 ont pu profiter d'une mise en service harmonieuse. Le moteur a accumulé quelque 120?000 heures sans signalement d'extinctions en vol ni de déposes non planifiées.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

