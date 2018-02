Delmar International célèbre dix ans de présence en chine







MONTRÉAL, 26 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. (www.delmar.ca), une entreprise qui offre des services mondiaux d'expédition de fret, de courtage en douane, de transport commercial de marchandises et de logistique, célébrera le 10e anniversaire de sa filiale en Chine le 28 février 2018, à l'hôtel Ritz Carlton de Shanghai.



Plus de 300 invités sont attendus à ce gala, dont des cadres supérieurs de Delmar de partout dans le monde, d'importants partenaires transitaires mondiaux et de hauts représentants des communautés des transporteurs aériens, maritimes et terrestres. Dave Murphy, le délégué commercial principal de l'ambassade du Canada en Chine, a également été invité. À l'heure actuelle, Delmar compte 10 bureaux en Chine et des installations à Hong Kong, réunissant près de 300 employés.

« Je suis très fier de la croissance exceptionnelle que nous avons connue tout au long de cette décennie en Chine », affirme Robert H. Cutler, PDG du Groupe Delmar. « Je tiens à féliciter notre excellente équipe sur le terrain qui est dirigée par Alex Wang, directeur général et président. Ce qui a été accompli depuis l'installation du premier bureau de Qingdao à 2007 est remarquable. »

M. Cutler croit qu'il importe non seulement de célébrer ces 10 ans de succès, mais également de réunir les hauts dirigeants de partout dans le monde à Shanghai afin de souligner le fait que Delmar prévoit accroître sa présence au sein du pays ayant la plus grande économie mondiale. L'événement sera agrémenté d'un programme complet de trois jours afin de donner des occasions d'aborder les futurs plans mondiaux et de permettre des échanges individuels avec les partenaires mondiaux de marque.

Michael Wagen, chef de l'exploitation de Delmar, indique que Delmar Chine a géré plus de 100 000 conteneurs maritimes à l'échelle mondiale en 2017, en plus de quelque 10 millions de kilos de fret aérien international. « Nos stratégies ont donné lieu à une croissance remarquable depuis la création de Delmar Chine, et nous prévoyons la poursuite d'une croissance à deux chiffres d'année après années dans un avenir proche », affirme-t-il.

À propos de Delmar International inc.

Fondé en 1965 à Montréal, au Québec, au Canada, Delmar International Inc. (www.delmarcargo.com) est devenu un chef de file mondial dans l'industrie, offrant des solutions de courtage en douane, de transport de fret, d'entreposage, de distribution et de gestion de la chaîne d'approvisionnement à des milliers de clients partout dans le monde. Delmar possède stratégiquement des installations à presque toutes les principales plaques tournantes en Amérique du Nord et sa clientèle diversifiée compte parmi les marques et les entreprises les plus connues dans le monde des affaires aujourd'hui. La diversification de ses services et de son expansion vigoureuse, incluant plusieurs acquisitions, a mené à une croissance importante du Groupe Delmar depuis les récentes années. Le groupe dirige aujourd'hui 16 entreprises à l'échelle internationale et compte près de 1 500 employés dans 50 villes. Le siège social de Delmar International Inc. est situé à Lachine, au Québec, au Canada.



