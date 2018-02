Les entreprises culturelles au Québec ont fortement intégré le Web dans leurs processus d'affaires







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - En 2016, presque neuf entreprises culturelles branchées sur dix (90 %) sont présentes sur le Web, que ce soit au moyen de leur propre site Web (79 %), des médias sociaux (78 %) ou du site Web d'une autre organisation (36 %). En comparaison, 72 % des entreprises branchées d'autres secteurs le sont. Ces renseignements sont tirés du rapport L'intégration d'Internet aux processus d'affaires des entreprises culturelles publié aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Dans son ensemble, ce rapport d'enquête permet de constater que les entreprises culturelles au Québec ont tendance à utiliser les technologies d'Internet dans une plus grande proportion que les entreprises des autres secteurs de l'économie.

Des entreprises branchées

Presque toutes les entreprises culturelles au Québec sont branchées à Internet (97 %). Même chez les plus petites entreprises culturelles, soit celles comptant de 1 à 4 employés, la proportion est de 96 %. En comparaison, 90 % des entreprises d'autres secteurs de l'économie ont une connexion à Internet et le taux de branchement des entreprises de 1 à 4 employés de ces autres secteurs atteint 86 %.

Ouverture au commerce électronique

Un peu plus du quart (27 %) des entreprises culturelles branchées vendent des biens et services par Internet. Le quart (27 %) d'entre elles vendent des produits numériques téléchargeables ou accessibles en ligne. Par ailleurs, deux tiers des entreprises culturelles branchées (69 %) commandent des biens et services par Internet. Ces proportions sont significativement plus élevées que celles observées chez les entreprises d'autres secteurs de l'économie.

Dépenses pour les technologies de l'information et des communications (TIC)

En 2015, 44 % des entreprises culturelles ont effectué des dépenses pour l'acquisition ou le développement de TIC, alors que c'est le cas pour 31 % des entreprises d'autres secteurs.

Une étude inédite

L'Enquête sur l'intégration d'Internet aux processus d'affaires a été menée par l'Institut de la statistique du Québec à l'automne 2016 et l'hiver 2017 auprès d'un échantillon d'entreprises québécoises comptant un employé et plus dans 16 secteurs industriels. L'Observatoire y a greffé un échantillon destiné à produire des statistiques spécifiques aux entreprises culturelles.

