SNC-Lavalin conclut un accord-cadre de cinq ans avec l'entreprise commune Al Khafji, en Arabie Saoudite

MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer que sa filiale d'Arabie Saoudite a conclu un accord-cadre de cinq ans en vue de fournir des services d'ingénierie générale dans le Royaume à l'entreprise commune Al Khafji (« KJO »), une entreprise d'exploitation en commun formée par Aramco Gulf Operations Company Limited et la Kuwait Gulf Oil Company. KJO est responsable de l'exploration, de la mise en valeur et de la production du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière située près de la frontière entre le Koweït et l'Arabie Saoudite, qui comprend les champs pétrolifères Khafji et Hout, en service depuis les années 1960.

L'accord signé entre KJO et la société de services-conseils en ingénierie Kentz de SNC-Lavalin couvrira les projets d'ingénierie sur terre et en mer visant à aider KJO à maintenir une production durable maximale au moyen d'une technologie de pointe, tout en appliquant le programme d'amélioration continue de KJO. Les services d'ingénierie pour ce projet seront exécutés à partir du bureau d'ingénierie de la filiale situé à Al Khobar, dans la province orientale de l'Arabie Saoudite, et seront soutenus par les centres d'excellence en ingénierie internationaux de SNC-Lavalin.

Christian Brown, président, Pétrole et gaz, SNC-Lavalin, a affirmé : « La signature de ce contrat prolonge l'excellente relation de travail entre KJO et notre équipe, relation au cours de laquelle le groupe a fourni des services d'ingénierie à KJO sur une base continue depuis 2009. Les accords-cadres de ce type nous permettent de travailler étroitement avec nos clients, en tant que partenaire, et d'offrir de précieux services pendant de nombreuses années. »

