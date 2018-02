Convocation - Invitation de la presse - Importante annonce pour l'amélioration de la sécurité dans les sentiers de véhicules hors route







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay et la ministre du Tourisme, ministre responsable de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, invitent les représentants des médias à une conférence de presse où elles annonceront une aide financière pour améliorer la sécurité dans les sentiers de motoneiges et de VTT.

DATE : 27 février 2018



HEURE : 11 h



LIEU : Relais de la Station 240 chemin de la Côte-St-Paul St-Séverin de Proulxville (Québec) G0X 2B0





SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 08:00 et diffusé par :