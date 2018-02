Vidéotron, premier fournisseur au Canada à permettre les appels Wi-Fi à l'étranger sans frais d'interurbain







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Vidéotron continue d'innover en matière de mobilité en devenant le premier fournisseur au pays à permettre à ses clients de faire des appels Wi-Fi sans frais d'interurbain vers un numéro canadien ou un numéro local, et ce, dans une centaine de pays1. Le tout nouveau service Appels Wi-Fi offre la possibilité aux clients de la téléphonie mobile admissibles2 de se connecter à un réseau Wi-Fi pour effectuer des appels audio et envoyer des textos, ici comme à l'étranger.

« Nous sommes persuadés que cette toute nouvelle génération de services de voix sur le mobile facilitera la vie de nos clients, tant en voyage qu'à la maison, en plus de répondre à leurs besoins. Définitivement axée sur l'innovation, Vidéotron repousse constamment les limites technologiques en matière de mobilité afin de toujours offrir la meilleure expérience qui soit », a souligné Bertrand Hébert, vice-président Marketing de Vidéotron.

Actuellement, tous les appareils iPhone 7 et 7+, iPhone 8 et 8+ et iPhone X, ainsi que les Samsung S7 et S7 Edge fournis par Vidéotron, sont compatibles avec le service. D'autres appareils s'ajouteront au cours des prochaines semaines.

Amélioration de la couverture sans fil

Présent presque partout, le Wi-Fi permet de propulser les services de voix sur le mobile à un autre niveau. Grâce à la technologie Voice over Wi-Fi, le Wi-Fi peut prendre le relais du réseau mobile et assurer l'acheminement des appels dans les lieux où la couverture cellulaire n'est pas optimale, par exemple dans les sous-sols, les tunnels et les bâtiments.

Solution économique pour les voyageurs

Au cours de la dernière année, on estime qu'un client de Vidéotron sur cinq a eu recours à l'itinérance sur son mobile à l'étranger. Depuis juin 2016, les clients de l'entreprise ont, en moyenne, presque quintuplé leur utilisation de données hors du pays, doublé leur nombre d'appels téléphoniques et envoyé davantage de textos.

Avec le lancement du service Appels Wi-Fi, les clients de Vidéotron en déplacement pourront envoyer des messages textes et faire des appels de l'étranger vers le Canada ou à l'intérieur du pays visité, sans frais d'interurbain et dans plus de 100 pays. Nul besoin d'utiliser une application car le tout se fait simplement et directement sur votre appareil mobile.

L'automne dernier, Vidéotron a également lancé VoLTE, un service permettant aux utilisateurs admissibles3 de bénéficier d'une couverture intrabâtiment améliorée et d'un délai d'acheminement des appels encore plus court. Lors des appels entre clients de Vidéotron, les interlocuteurs peuvent expérimenter une qualité audio haute définition (HD) sans précédent, directement sur le réseau LTE.

Pour plus de détails sur le service Appels Wi-Fi, rendez-vous sur La Communauté Vidéotron : http://bit.ly/Service-Appels-WiFi-Forum-FR

Pour savoir comment activer la fonction Appels Wi-Fi sur votre appareil et connaître les conditions d'utilisation, visitez notre site Web : videotron.com/residentiel/mobile/appels-wi-fi

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2017, Vidéotron comptait 1 649 000 clients à son service de télédistribution, dont 1 603 900 clients à la télé numérique. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 347 400. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 654 100 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2017. À cette date, Vidéotron avait activé 990 300 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 205 400 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une douzième année consécutive, le prestigieux titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, selon un sondage Léger.

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron

______________________________

1 Pour consulter la liste complète des pays concernés, rendez-vous sur videotron.com/residentiel/mobile/appels-wi-fi

2 Pour être admissible au service Appels Wi-Fi, vous devez être client de Vidéotron, posséder un appareil mobile muni de la technologie Voix par LTE (VoLTE) ainsi qu'une carte SIM et un forfait mobile compatibles avec la technologie VoLTE, et avoir la fonction VoLTE inscrite à votre compte.

3 Au moment de la diffusion, les appareils compatibles avec le service VoLTE sont les iPhone 7 et 7+, 8 et 8+, X ainsi que les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Pour tous les détails, visitez soutien.videotron.com/residentiel/mobile/volte.

SOURCE Vidéotron ltée

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 08:00 et diffusé par :