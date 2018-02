En mars, la Société canadienne du cancer veut détrôner le cancer du côlon







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Société canadienne du cancer (SCC) et Ludovick Bourgeois profiteront du mois de mars, qui est dédié au cancer colorectal (aussi appelé cancer du côlon), pour sensibiliser la population au fait qu'un test peut détecter la maladie précocement. « S'il avait su qu'un test de dépistage existait, c'est sûr que mon père l'aurait passé » rapporte le chanteur Ludovick Bourgeois, fils de Patrick Bourgeois malheureusement décédé il y a quelques mois d'un cancer du côlon.

La campagne de sensibilisation Détrônons le cancer du côlon de la SCC vise à encourager les Québécois âgés de 50 à 74 ans à parler à leur médecin de la possibilité de passer un test de dépistage simple et rapide tous les deux ans à la maison.i Lorsqu'on détecte et qu'on traite le cancer du côlon à un stade précoce, les chances de réussite du traitement sont meilleures et la survie après cinq ans grimpe à plus de 90 %.

« Puisque le cancer du côlon laisse souvent dans les selles des traces de sang invisibles à l'oeil nu, le test de dépistage consiste à prélever un échantillon de vos selles à la maison afin qu'il soit ensuite analysé en laboratoire. Le test est rapide, sans douleur, se fait à la maison et vise à détecter le cancer à un stade peu avancé, AVANT que les signes et symptômes de la maladie n'apparaissent, a précisé André Beaulieu, porte-parole de la SCC. Si vous avez entre 50 et 74 ans, la Société canadienne du cancer vous invite à discuter de ce test avec votre médecin même si vous ne présentez aucun symptôme ou n'avez aucun facteur de risque. Votre médecin pourra vous remettre une ordonnance qui vous permettra d'obtenir une trousse de prélèvement avec toutes les directives. »

« Mon père est parti trop tôt. Si je peux utiliser la petite notoriété que je commence à avoir pour inciter plus de gens à parler des options de dépistage avec leur médecin, ce sera une façon pour moi de passer à travers mon deuil », ajouté le porte-parole de la campagne Ludovick Bourgeois.

Le cancer colorectal tue plus que les cancers du sein et de la prostate réunis. C'est en fait la 2 e cause de décès par cancer au Québec.

cause de décès par cancer au Québec. Chaque année, environ 6800 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer du côlon et 2550 personnes décèdent des suites de la maladie.

Près de 95 % des cas de cancer colorectal apparaissent après l'âge de 50 ans.

Une mousse nettoyante biologique pour les mains au profit de la SCC

Afin de rappeler l'importance de la détection précoce du cancer du côlon, tout le mois de mars, des bouteilles de mousse nettoyante biologique pour les mains seront vendues dans toutes les pharmacies affiliées au réseau Jean Coutu du Québec au coût de 5 $ plus taxes. Tous les profits seront versés à la SCC pour poursuivre ses efforts de prévention au Québec dans le but de détrôner la maladie.

Comment le cancer du côlon se manifeste

Le cancer du côlon se forme dans le gros intestin. Il se développe habituellement sur des polypes, des petites masses de chair qui poussent sur les parois internes du gros intestin. Ces polypes peuvent être bénins, mais peuvent avec le temps se transformer en cancer. Malheureusement, il n'y a pas toujours de symptômes apparents, mais le cancer du côlon laisse souvent dans les selles des traces de sang invisibles à l'oeil nu, d'où l'importance de passer le test qui consiste à prélever un échantillon de ses selles à la maison afin qu'il soit ensuite analysé en laboratoire.

Moyens pour réduire son risque de cancer du côlon selon la SCC

Éviter de fumer

Pratiquer chaque jour au moins 30 minutes d'activité physique

Adopter de bonnes habitudes alimentaires :

Limiter sa consommation d'alcool



Limiter sa consommation de viande rouge et de charcuteries



Manger beaucoup de fruits, de légumes et de fibres



Choisir de préférence des céréales à grains entiers

Maintenir un poids santé

À propos de la Société canadienne du cancer

Avec l'appui de 300?000 donateurs annuels et de 30?000 bénévoles, la Société canadienne du cancer (SCC) est l'organisme québécois lié au cancer qui a le potentiel de sauver le plus de vies. Chaque année, plus de deux millions de Québécois se tournent vers nous.

L'argent recueilli par la SCC permet :

De prévenir plus de cancers et d'exiger des lois qui protègent la santé

De financer davantage de projets de recherche

De soutenir plus de personnes touchées par le cancer

Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333.

___________________



i Test immunochimique de recherche de sang occulte (non visible à l'oeil nu) dans les selles. Le cancer du côlon se développe silencieusement, souvent sans symptôme, d'où l'importance d'un tel test. Il n'est pas infaillible, mais les données scientifiques nous indiquent que le fait d'effectuer régulièrement ce type d'analyse diminue le risque de décès par cancer du côlon.

