GeoSpock, entreprise basée à Cambridge, reçoit 6,6 millions $ supplémentaires des investisseurs pour la clôture de son financement de série A







CAMBRIDGE, Angleterre, February 26, 2018 /PRNewswire/ --

Un système d'architecture unique permet d'analyser de milliers de milliards de points de données en l'espace de quelques secondes

GeoSpock® - la plate-forme d'intégration des données à très grande échelle qui fournit des analyses, élabore des informations et permet d'obtenir des prévisions dans l'espace et dans le temps - a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 6,6 millions $ supplémentaires pour clore la ronde de financement de série A, ce qui porte à 13,2 millions $ le montant total des fonds levés. La ronde a été menée par Cambridge Innovation Capital (CIC) avec les investisseurs actuels Parkwalk Advisors et Sir Michael Marshall. Les investisseurs stratégiques japonais Global Brain et 31 Ventures y ont également participé.

GeoSpock vise à s'imposer de facto comme le moteur de traitement situé au coeur des infrastructures de dernière génération, dont les villes intelligentes et l'« Internet of Everything » (IoE) - « Internet du Tout » -, ainsi qu'à alimenter les futures applications de mobilité, notamment la gestion des flottes de véhicules autonomes.

Le moteur de base de données révolutionnaire de l'entreprise analyse des quantités considérables de données contextuelles dans des temps de réponse inférieurs à la seconde. Il possède la capacité d'accélérer fortement la vitesse de l'intelligence artificielle (IA), ce qui permet d'utiliser des données extrêmes pour former de nouveaux systèmes. De plus, il peut intégrer et corréler des informations provenant d'une large gamme de sources de données sur-le-champ. La plate-forme est utilisée par les clients des secteurs de la mobilité, de la ville intelligente, des technologies publicitaires, des services financiers, de la télématique et des télécommunications, qui bénéficient ainsi d'analyses interactives à grande échelle.

Richard Baker, PDG de GeoSpock, a commenté à ce sujet : « Cet investissement est un soutien aux importantes prévisions de croissance de GeoSpock, qui compte particulièrement développer et augmenter ses équipes commerciales et d'ingénierie au Royaume-Uni, en Europe, au Japon et aux États-Unis. C'est pour nous un privilège d'avoir un portefeuille aussi solide d'investisseurs qui nous accompagnent dans l'étape que nous sommes en train de vivre ».

Victor Christou, PDG de Cambridge Innovation Capital (CIC), a commenté à ce sujet : « Les produits de GeoSpock permettent aux entreprises d'évaluer et de prévoir rapidement la demande géographique, d'améliorer la gestion et l'allocation des ressources. L'analyse des données géospatiales offre des possibilités gigantesques et GeoSpock est à l'avant-garde de cette innovation, en aidant les entreprises à utiliser ces connaissances pour simplifier la complexité des données et prendre par conséquent des décisions commerciales plus éclairées. Nous souhaitons la bienvenue à Global Brain et 31 Ventures qui apportent leur expertise pour aider GeoSpock à prospérer sur le marché asiatique ».

Naoki Kamimaeda, associée responsable de l'IA et de la cyber-sécurité chez Global Brain, a ajouté : « GeoSpock est en train de transformer la façon dont les données géospatiales et temporelles sont traitées. Global Brain est heureuse d'apporter son soutien à une entreprise qui propose, à notre sens, une offre unique pour résoudre les problèmes causés par l'analyse des Big data et qui le fait à une vitesse dont d'autres entreprises oseraient à peine rêver ».

Alastair Kilgour, directeur des investissements chez Parkwalk Advisors, a commenté à ce sujet : « GeoSpock a opéré un développement technologique spectaculaire depuis le premier investissement de Parkwalk. La capacité d'analyser des 'Big data géospatiales' en temps réel explique pourquoi la technologie est mise à l'essai dans de nombreux secteurs, d'où se sont initialement distingués les médias, les véhicules autonomes et les villes intelligentes, secteurs où l'analyse des données en temps réel est essentielle pour obtenir un résultat d'exploitation conséquent. Quand elle aura été mise en production avec succès, GeoSpock changera la façon de vivre d'un très grand nombre de personnes ».

Le Dr Steve Marsh, fondateur et directeur technologique de GeoSpock, a déclaré : « Il ne suffit plus de parler de Big data. Les entreprises font désormais face à des informations de l'ordre des pétaoctets (mille téraoctets) et cherchent des moyens d'extraire des réponses significatives de leurs données, processus qui était chronophage et coûteux jusqu' à présent. L'architecture de GeoSpock simplifie ce processus en améliorant la rapidité et la précision de l'analyse afin de produire des informations exploitables de grande qualité. Cela libère le potentiel des données extrêmes dans une large gamme de secteurs industriels. La conclusion de cette ronde de financement permet à GeoSpock de poursuivre sa croissance rapide et de fournir des solutions indispensables pour contribuer à alimenter les infrastructures intelligentes et les futurs services de mobilité ».

À propos de GeoSpock

GeoSpock® fournit une plate-forme d'intégration des données, qui visualise de grandes quantités de données contextuelles en l'espace de quelques millisecondes. Son architecture possède la capacité d'analyser des milliers de milliards de points de données géospatiales et temporelles en des temps de réponse inférieurs à la seconde, grâce à ses services très performants basés sur le cloud - infin8tm, illumin8tm et extrapol8tm. Elle a été conçue par le Dr Steve Marsh alors qu'il travaillait sur son doctorat en informatique à l'université de Cambridge et fondée comme une entreprise en 2013. GeoSpock est l'avenir de la gestion des Big data, car elle offre des résultats interactifs à très grande échelle, simples à utiliser et qui proviennent d'un traitement de volumes considérables. Vous en saurez plus en cliquant sur http://www.geospock.com

Contact avec les médias pour GeoSpock

greta@geospockpr.com

+44-203-642-1124



Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 07:54 et diffusé par :