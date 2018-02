Lowe's Canada : près d'un million de dollars en dons à Habitat pour l'humanité Canada en 2017







BOUCHERVILLE, QC, le 26 févr. 2018 /CNW/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Dick's Lumber, Contractor First et Ace, dresse un bilan très positif de sa collaboration avec Habitat pour l'humanité Canada en 2017. Au total, les centres administratifs et les magasins de Lowe's Canada ont remis près d'un million de dollars en dons de marchandises et de matériaux de construction aux magasins ReStore d'Habitat pour l'humanité et plus de 100 employés ont participé activement à la construction d'habitations sur divers chantiers de l'organisme.

Depuis 1985, Habitat pour l'humanité Canada construit des logements sécuritaires et abordables pour offrir à des familles au Canada et partout dans le monde une fondation solide pour vivre mieux et en meilleure santé. Pour devenir propriétaire d'un logement construit par Habitat pour l'humanité, les familles investissent jusqu'à 500 heures de bénévolat auprès de l'organisme, puis ont ensuite accès à une hypothèque abordable et sans intérêt établie en fonction de leur revenu. Chaque année, Habitat pour l'humanité contribue à améliorer le quotidien de centaines de familles grâce au travail de bénévoles et aux généreuses contributions de ses partenaires.

Lowe's Canada est fière de compter parmi ces partenaires et de soutenir Habitat pour l'humanité Canada dans la réalisation de sa mission en appuyant les magasins ReStore, qui récupèrent des matériaux de construction, des meubles, des électroménagers et des accessoires pour la maison neufs ou usagés en bon état pour les revendre au grand public et ainsi financer les projets d'Habitat pour l'humanité. « Chez Lowe's Canada, notre raison d'être est d'aider les gens à aimer où ils vivent. Il était donc tout naturel de nous impliquer auprès d'un organisme qui, chaque année, contribue à offrir un toit à des centaines de Canadiens », a souligné Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Communications, affaires publiques et conformité chez Lowe's Canada.

En plus des dons effectués aux magasins ReStore, plus de 100 employés et cadres de Lowe's Canada et de ses enseignes ont également donné de leur temps en tant que bénévoles sur différents chantiers d'Habitat en 2017. Ceux-ci incluent deux constructions réalisées dans le cadre du 34e projet de Jimmy et Rosalynn Carter d'Habitat pour l'humanité, dont l'objectif était de bâtir collectivement 150 logements à travers le Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. « Une des valeurs que nous prônons en tant qu'organisation est de faire une différence dans la vie de quelqu'un chaque jour. Nos employés ont à coeur de s'engager et de faire une réelle différence au sein de leurs collectivités et nous sommes heureux de pouvoir leur donner l'occasion de s'impliquer par le biais de diverses initiatives d'entreprise », renchérit M. Lamoureux.

Au cours des 10 dernières années, Lowe's Canada a remis plus de 2 millions de dollars en dons matériels et compte poursuivre son engagement auprès de cet organisme qui change des vies. « Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur le généreux soutien de Lowe's Canada », insiste Mark Rodgers, président et chef de la direction d'Habitat pour l'humanité Canada. « C'est grâce à des individus et à des donateurs convaincus que la fondation que procure un logement d'Habitat pour l'humanité contribue à bâtir de meilleures vies que nous pouvons construire des logements. La générosité de nos partenaires nous permet de poursuivre nos activités et d'avoir un réel impact dans la vie de centaines de Canadien chaque année. »

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 17 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Fortes d'un chiffre de vente de 65,0 milliards de dollars américains pour l'exercice 2016, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 370 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient plus de 290 000 personnes. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 630 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Dick's Lumber, Contractor First et Ace. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 25 000 employés ainsi que près de 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants de RONA. Pour plus de renseignements, consultez le site Lowes.ca.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, l'organisme national sans but lucratif Habitat pour l'humanité Canada vise à bâtir un monde où chacun dispose d'un chez-soi abordable et décent où il fait bon vivre. Habitat pour l'humanité mobilise les communautés afin d'aider les familles à bâtir la force, la stabilité et l'indépendance, par le biais de l'accession à la propriété abordable. Grâce à l'aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 56 filiales locales oeuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide pour bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, allez au www.habitat.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 08:00 et diffusé par :