ZTE, leader de la commercialisation des solutions 5G

SHENZHEN, Chine, 26 février 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et au grand public destinées à l'Internet mobile, a présenté aujourd'hui ses toutes dernières réalisations en matière de commercialisation 5G, de connectivité 5G, de services cloud, d'applications de l'IdO, outre ses nouveaux terminaux, lors du Mobile World Congress 2018 de Barcelone, renforçant ainsi son leadership en termes d'innovations 5G.

ZTE s'emploie à commercialiser rapidement les technologies 5G. Début 2017, ZTE a lancé un éventail complet de solutions pré-5G pour les bandes haute et basse fréquences, en plus d'un champ étendu d'essais 5G sur le terrain. ZTE prévoit de déployer des solutions pré-5G viables commercialement d'ici fin 2018, suivies de produits 5G dans les réseaux commerciaux au premier semestre de 2019, sachant que la société est d'ores et déjà bien préparée pour aider les opérateurs à déployer des réseaux 5G.

Lors du MWC 2018, ZTE montre la façon dont l'entreprise oeuvre avec les partenaires au déploiement de solutions de commercialisation 5G de tout premier plan au niveau mondial et à la vérification des technologies essentielles, y compris l'essai sur le terrain du réseau 5G le plus commercialement viable actuellement disponible, le premier essai d'interopérabilité des données multifournisseurs reposant sur les normes 3GPP et le premier essai de découpage du réseau 5G commercial de bout en bout au niveau opérateur dans ce secteur d'activités.

Il est à noter que Qualcomm, China Mobile et ZTE, prévoient de montrer ensemble ce que l'on décrit comme le premier système (3,5 GHz) 5G New Radio avec interopérabilité des données au monde, disposant d'une connexion des données reposant sur la version 15 de la 3GPP. La réussite de la connexion des données constitue un jalon important pour la vérification rapide et à grande échelle des technologies 5G New Radio et leur commercialisation, à l'appui du déploiement en temps opportun des réseaux commerciaux 5G.

ZTE présente également ses solutions et ses produits réseaux hybrides 4G et 5G, qui peuvent aider les opérateurs à intégrer et à déployer rapidement des solutions 5G sur leur infrastructure réseau 4G actuelle, ainsi que les derniers produits pré-5G qui intègrent des éléments de commercialisation. Les solutions pré-5G intégrées peuvent créer des réseaux 5G complets, prendre en charge des fonctionnalités réseau 5G, des architectures réseau 5G et des applications commerciales 5G. La solution Flexhaul 5G de ZTE, dotée d'une grande précision d'horloge et d'une latence très faible, a en outre passé avec succès les essais de backhaul/fronthaul sur les réseaux des opérateurs, ainsi que TITAN, une plateforme centralisée de routage et de signalisation qui fournit les services 5G Fronthaul et FMC (fixed?mobile convergence, ou convergence fixe-mobile) et supporte entièrement la reconfiguration du réseau sur la couche d'accès, ce qui permettra aux opérateurs d'intégrer et de déployer rapidement les réseaux 5G.

Alors que le jour où la plupart des entreprises seront équipées de technologies cloud se rapproche, l'innovante infrastructure cloud 5G, le réseau et les services cloud, ainsi que les solutions commerciales prêtes pour le cloud de ZTE, sont tous présentés au MWC 2018. La solution IP + OPtical vPIPE reposant sur le SDN de ZTE, qui comprend quelques exemples d'utilisation commerciale en plus de la plateforme informatique de base pour les opérateurs, est également mise en relief durant l'événement.

En outre, les solutions d'intelligence réseau de ZTE combinant l'intelligence artificielle et le big data, des activités commerciales essentielles comme les grandes vidéos et l'IdO, aideront les opérateurs à connaître la réussite commerciale à l'ère de la 5G.

Concernant le travail de ZTE en matière de solutions Internet of Everything, la stratégie de l'IdO « puce, réseau, cloud » de la société sera bientôt mise en oeuvre sur les plateformes mondiales des fournisseurs de solutions de télécommunications. En outre, la nouvelle plateforme d'IdO de ZTE, créée en association avec des opérateurs multinationaux du monde entier, fait ses débuts durant le salon. La société présente également des applications commerciales comme l'éclairage public intelligent, le stationnement, le relevé des compteurs et la surveillance de la qualité de l'air, avec un prototype de démonstration au musée de l'Exposition universelle de Shanghai.

ZTE est un chef de file du secteur des réseaux 5G de nouvelle génération, qui fournira une connectivité exceptionnelle aux consommateurs et rendra possible un écosystème de produits et de services entièrement nouveau. Son leadership en matière de 5G, permet à ZTE de comprendre l'avenir de la connectivité et de concevoir des dispositifs mobiles, qui tiennent compte de l'expérience des consommateurs comme de la dynamique des futurs réseaux. Cette année, au MWC 2018, ZTE Mobile Devices a communiqué sur le smartphone ZTE à 1,2 Gbps, qui deviendra la référence du secteur en termes de dispositifs 5G. ZTE lancera des dispositifs mobiles 5G fin 2018 ou début 2019. Les tablettes 5G, le CPE et les smartphones sont tous en cours d'élaboration et seront lancés lorsque les principaux opérateurs mondiaux fourniront des services 5G aux clients.

« Prêtes à être commercialisées, les solutions 5G de ZTE seront bientôt lancées. » Pionnier de l'ère de la 5G, ZTE a fait du déploiement de ses solutions 5G un objectif fondamental. L'année dernière, les équipes chargées de la recherche et du développement chez ZTE, ont travaillé avec assiduité sur le processus créatif durant lequel elles ont façonnées les idées et les solutions proposées, puis elles sont passées à la phase de R-D avec des essais et des vérifications, en coopération avec des partenaires industriels pour valider la démonstration de faisabilité en termes de commercialisation.

ZTE s'oriente vers une société numérique et une transformation intelligente dans un avenir très proche, en travaillant de concert avec les opérateurs et les clients pour proposer des solutions 5G commercialement viables, dont les entreprises comme les clients tireront des bénéfices.

