Parallel Wireless remporte le prix Graham Bell pour son innovation en infrastructure de télécommunications







NASHUA, New Hampshire, February 26, 2018 /PRNewswire/ --

La solution cellulaire innovante 2G/3G/4G basée sur la virtualisation des fonctions réseau (NFV) permet aux prestataires de services de fournir des services de qualité à moindre coût dans les zones rurales

Parallel Wireless, leader en termes de solutions de RAN (réseau en zone rurale) ouvert en 2G, 3G et 4G de bout en bout, a remporté le prestigieux prix Aegis Graham Bell pour son innovation en infrastructure de télécommunications lors de la 8[e] édition de ces prix.

Institués par l'Aegis School of Business, Data Science, Cyber Security and Telecommunication (École Aegis de commerce, sciences des données, cyber-sécurité et télécommunications) en association avec l'Association des opérateurs cellulaires d'Inde et les Centres télécom d'excellence, les Aegis Graham Bell Awards récompensent les innovations dans le domaine des télécommunications, des réseaux sociaux et des analyses.

Parallel Wireless a remporté le prix pour sa solution de RAN ouvert 2G/3G/4G. Celle-ci se compose d'un système sans fil convergent (CWS), d'une station de base 2G/3G/4G définie par logiciel, qui intègre du matériel à faible coût standardisé avec une conception modulaire et ouverte, orchestrée par la passerelle HetNet Gateway (HNG) entièrement virtualisée. Le CWS, qui se caractérise par la plus faible consommation d'énergie et l'un des plus petits facteurs de forme de sa catégorie, peut fournir la sortie RF (radiofréquence) la plus élevée pour couvrir une distance beaucoup plus grande, et ceci pour une petite partie du coût. La HNG virtualisée facilite les déploiements grâce à l'auto-configuration et à l'auto-optimisation.

Ce prix récompense l'engagement qu'a pris Parallel Wireless pour simplifier les réseaux de télécommunications grâce aux innovations NFV, dans le but de connecter les personnes qui ne l'étaient pas jusqu'à lors. À travers ses deux bureaux situés à Bangalore et à Pune, Parallel Wireless travaille en Inde avec la même volonté de combler le fossé numérique. Les produits à faible coût de Parallel Wireless sont idéaux pour les zones rurales indiennes, qui restent sans connexion à ce jour en raison du faible revenu moyen par utilisateur.

Citation à l'appui :

Selon Rajesh Mishra, cofondateur, président et directeur technologique de Parallel Wireless :

« Nous sommes très heureux de remporter le prestigieux prix Graham Bell. Cela va nous motiver à continuer de trouver des moyens novateurs de connecter les personnes non connectées jusqu'à présent et de rendre les services de télécommunications de qualité à la portée financière des personnes vivant dans les zones les plus reculées. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless s'est donné pour mission de connecter quatre milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux. L'architecture cellulaire 2G, 3G et 4G repensée permet aux opérateurs de connecter les objets et les personnes à la maison, au travail, dans le cadre des loisirs et dans les situations d'urgence en déployant tout réseau cellulaire G aussi facilement et au même faible coût que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit en milieu rural, dans l'entreprise, pour la sécurité publique, le M2M (machine à machine), les villes intelligentes ou les zones urbaines densément peuplées. L'entreprise exerce ses activités sur six continents et collabore avec de nombreux grands opérateurs dans le monde entier. Vous pouvez vous connecter sur nos comptes LinkedIn et Twitter.

